Валерія Гузема стала мамою: чуттєве фото з первістком

Засновниця ювелірного бренду Guzema Fine Jewelry Валерія Гузема народила сина 8 липня, втім, про це стало відомо лише 13 липня. Хлопчика жінка назвала на честь свого коханого – Тимура Фаткулліна.

Зірка оприлюднила кілька зворушливих знімків свого первістка та як вона годує його грудьми. Прихильники залишились у захваті від знімків.

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Найщасливіший момент у моєму житті. 8.07.21. Тимур Фаткуллін молодший. Створений із любов’ю. Створений для любові,

– йдеться у дописі зіркової матусі.

На фотографіях малюк одягнений у білий костюмчик з яскравими орнаментами, втім, його обличчя поки що прикрите від публіки. А сама Валерія одягнула ніжну білу сукню та багато золотистих аксесуарів.



Валерія Гузема стала мамою / Фото з інстаграму ювеліра



Син Валерії Гуземи / Фото з інстаграму ювеліра

В інстаграм-сторіз чоловіка Тимура можна також побачити, як Валерію виписували із пологового. Поряд з ними було багато друзів, які привітали Тимура Фаткулліна Тимуровича з появою на світ.



Валерія Гузема народжувала у приватній клініці Києва / Фото з інстаграм-сторіз Тимура

Реакція мережі

Всього за кілька годин після публікації фотографій Валерію привітали понад 15 тисяч фанатів. Серед них було чимало зірок:

Катя Осадча: "Вітаю!"

Санта Дімопулос: "Валеріє, вітаю, моя дівчинко"

Світлана Тарабарова: "З усього серця"

Олена Кравець: "Вітаю вас, Валеріє! Насолоджуйтесь митями і вашим дивом"

Віра Брежнєва: "Ооо! Вітаємо!!!"

Алла Костромічева: "Вітаю! Кайф!"

Катя Сільченко: "Щастя! Яке щастя, Валеріє!"

Лілія Подкопаєва: "Валеріє, будьте здорові і щасливі!"

Єлизавета Юрушева: "Вітаю! Це найбільше щастя на землі!"

Зазначимо, що про вагітність Валерії Гуземи стало відомо у березні 2021 року. Тоді вона перебувала на 21 тижні вагітності. Про роман зіркових батьків у мережі майже нічого невідомо. Коханий Тимур, судячи з фото в інстаграмі, працює пілотом.