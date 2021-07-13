Валерія Гузема стала мамою: чуттєве фото з первістком

13 липня 2021 , 11:40
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Джерело:

інстаграм Валерії Гуземи

Засновниця ювелірного бренду Guzema Fine Jewelry Валерія Гузема народила сина 8 липня, втім, про це стало відомо лише 13 липня. Хлопчика жінка назвала на честь свого коханого – Тимура Фаткулліна.

Зірка оприлюднила кілька зворушливих знімків свого первістка та як вона годує його грудьми. Прихильники залишились у захваті від знімків.

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Найщасливіший момент у моєму житті. 8.07.21. Тимур Фаткуллін молодший. Створений із любов’ю. Створений для любові,
– йдеться у дописі зіркової матусі.

На фотографіях малюк одягнений у білий костюмчик з яскравими орнаментами, втім, його обличчя поки що прикрите від публіки. А сама Валерія одягнула ніжну білу сукню та багато золотистих аксесуарів. 


Валерія Гузема стала мамою / Фото з інстаграму ювеліра


Син Валерії Гуземи / Фото з інстаграму ювеліра

В інстаграм-сторіз чоловіка Тимура можна також побачити, як Валерію виписували із пологового. Поряд з ними було багато друзів, які привітали Тимура Фаткулліна Тимуровича з появою на світ.


Валерія Гузема народжувала у приватній клініці Києва / Фото з інстаграм-сторіз Тимура

Реакція мережі

Всього за кілька годин після публікації фотографій Валерію привітали понад 15 тисяч фанатів. Серед них було чимало зірок:

  • Катя Осадча: "Вітаю!"
  • Санта Дімопулос: "Валеріє, вітаю, моя дівчинко"
  • Світлана Тарабарова: "З усього серця"
  • Олена Кравець: "Вітаю вас, Валеріє! Насолоджуйтесь митями і вашим дивом"
  • Віра Брежнєва: "Ооо! Вітаємо!!!"
  • Алла Костромічева: "Вітаю! Кайф!"
  • Катя Сільченко: "Щастя! Яке щастя, Валеріє!"
  • Лілія Подкопаєва: "Валеріє, будьте здорові і щасливі!"
  • Єлизавета Юрушева: "Вітаю! Це найбільше щастя на землі!"

Зазначимо, що про вагітність Валерії Гуземи стало відомо у березні 2021 року. Тоді вона перебувала на 21 тижні вагітності. Про роман зіркових батьків у мережі майже нічого невідомо. Коханий Тимур, судячи з фото в інстаграмі, працює пілотом.

Що відомо про Валерію Гузему?

Жінка народилась на Кіровоградщині, але переїхала у Київ, коли почала здобувати дві освіти: перекладача німецької мови та журналіста. З 2013 року Валерія працювала fashion-координатором журналу Elle, а з 2015-го – журналісткою та телеведучою каналу HD-fashion. У 2016 почала працювати над створенням перших ювелірних прикрас, який згодом переріс в одним з найвідоміших ювелірних брендів Guzema Fine Jewelry. Влітку 2018 року прикраси дизайнерки були представлені на LA Fashion week, а сьогодні їх часто одягає перша леді України Олена Зеленська, Маша Єфросиніна, Джамала, Катя Осадча та багато інших.
Автор: Уляна Журба