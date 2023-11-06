"Звикли перемагати разом": Валерій Залужний зачарував мережу селфі з дружиною
6 листопада 2023, 09:55Читать новость на русском
Джерело:Борислав Береза
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився рідкісним фото з дружиною Оленою. Подружжя зробило селфі у кабінеті генерала.
Світлину Залужного з дружиною опублікував у соцмережах колишній народний депутат Борислав Береза. Підписники були у захваті.
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Валерій Залужний показався з дружиною
Головнокомандувач ЗСУ з дружиною Оленою позував у своєму кабінеті. Позаду них висів український прапор і портрет Залужного.
Головком і його дружина. Звикли перемагати. Разом!,
– підписав фотографію Береза.
Валерій Залужний з дружиною / Фото з фейсбуку Борислава Берези
Шанувальникам сподобалася нова світлина подружжя. Вони написали у коментарях багато компліментів Залужному та його дружині:
- "Дуже гарна пара!"
- "Які вони симпатичні! Дай, Боже, їм сили!"
- "Люблю цю парочку українців! Слава ЗСУ і Залужному!"
- "Які гарні та схожі між собою".
- "Найкращі з кращих! Пишаюсь і поважаю! А головне – вірю".
- "То міць! Все буде Україна!"
Що відомо про особисте життя Валерія Залужного
- Валерій Залужний разом з Оленою вже понад 20 років. Пара має двох дочок від попередніх шлюбів – Христину та Аріну.
- Старша донька продовжує справу батька – вона військова. Молодша дочка закінчила медичний університет.
- Відомо, що Олена Залужна працює фінансисткою в "Укргазбанку". До повномасштабного вторгнення вона з чоловіком багато подорожувала.