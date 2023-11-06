Фотографию Залужного с супругой опубликовал в соцсетях бывший народный депутат Борислав Береза. Подписчики были в восторге.
Интересно Актриса Дарья Петрожицкая выходит замуж: кто ее новый избранник
Валерий Залужный показался с женой
Главнокомандующий ВСУ с женой Еленой позировал в своем кабинете. За ними висел украинский флаг и портрет Залужного.
Головком и его супруга. Привыкли побеждать. Вместе!,
– подписал фотографию Береза.
Валерий Залужный с женой / Фото из фейсбука Борислава Березы
Поклонникам понравилась новая фотография супругов. Они написали в комментариях много комплиментов Залужному и его жене:
- "Очень хорошая пара!"
- "Какие они симпатичные! Дай, Боже, им силы!"
- "Люблю эту парочку украинцев! Слава ВСУ и Залужному!"
- "Какие красивые и похожие между собой".
- "Лучшие из лучших! Горжусь и уважаю! А главное – верю".
- "То мощь! Все будет Украина!"
Что известно о личной жизни Валерия Залужного
- Валерий Залужный вместе с Еленой уже более 20 лет. Пара имеет двух дочерей от предыдущих браков – Кристину и Арину.
- Старшая дочь продолжает дело отца – она военная. Младшая дочь окончила медицинский университет.
- Известно, что Елена Залужная работает финансисткой в "Укргазбанке". До полномасштабного вторжения она с мужем много путешествовала.