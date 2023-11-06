Фотографию Залужного с супругой опубликовал в соцсетях бывший народный депутат Борислав Береза. Подписчики были в восторге.

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Валерий Залужный показался с женой

Главнокомандующий ВСУ с женой Еленой позировал в своем кабинете. За ними висел украинский флаг и портрет Залужного.

Головком и его супруга. Привыкли побеждать. Вместе!,

– подписал фотографию Береза.



Валерий Залужный с женой / Фото из фейсбука Борислава Березы

Поклонникам понравилась новая фотография супругов. Они написали в комментариях много комплиментов Залужному и его жене:

"Очень хорошая пара!"

"Какие они симпатичные! Дай, Боже, им силы!"

"Люблю эту парочку украинцев! Слава ВСУ и Залужному!"

"Какие красивые и похожие между собой".

"Лучшие из лучших! Горжусь и уважаю! А главное – верю".

"То мощь! Все будет Украина!"

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