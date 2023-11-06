Світлину Залужного з дружиною опублікував у соцмережах колишній народний депутат Борислав Береза. Підписники були у захваті.

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Валерій Залужний показався з дружиною

Головнокомандувач ЗСУ з дружиною Оленою позував у своєму кабінеті. Позаду них висів український прапор і портрет Залужного.

Головком і його дружина. Звикли перемагати. Разом!,
– підписав фотографію Береза.


Валерій Залужний з дружиною / Фото з фейсбуку Борислава Берези

Шанувальникам сподобалася нова світлина подружжя. Вони написали у коментарях багато компліментів Залужному та його дружині:

  • "Дуже гарна пара!"
  • "Які вони симпатичні! Дай, Боже, їм сили!"
  • "Люблю цю парочку українців! Слава ЗСУ і Залужному!"
  • "Які гарні та схожі між собою".
  • "Найкращі з кращих! Пишаюсь і поважаю! А головне – вірю".
  • "То міць! Все буде Україна!"

Що відомо про особисте життя Валерія Залужного

  • Валерій Залужний разом з Оленою вже понад 20 років. Пара має двох дочок від попередніх шлюбів – Христину та Аріну.
  • Старша донька продовжує справу батька – вона військова. Молодша дочка закінчила медичний університет.
  • Відомо, що Олена Залужна працює фінансисткою в "Укргазбанку". До повномасштабного вторгнення вона з чоловіком багато подорожувала.