Світлину Залужного з дружиною опублікував у соцмережах колишній народний депутат Борислав Береза. Підписники були у захваті.

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Валерій Залужний показався з дружиною

Головнокомандувач ЗСУ з дружиною Оленою позував у своєму кабінеті. Позаду них висів український прапор і портрет Залужного.

Головком і його дружина. Звикли перемагати. Разом!,

– підписав фотографію Береза.



Валерій Залужний з дружиною / Фото з фейсбуку Борислава Берези

Шанувальникам сподобалася нова світлина подружжя. Вони написали у коментарях багато компліментів Залужному та його дружині:

"Дуже гарна пара!"

"Які вони симпатичні! Дай, Боже, їм сили!"

"Люблю цю парочку українців! Слава ЗСУ і Залужному!"

"Які гарні та схожі між собою".

"Найкращі з кращих! Пишаюсь і поважаю! А головне – вірю".

"То міць! Все буде Україна!"

Що відомо про особисте життя Валерія Залужного