Меладзе виправдався за "Героям слава" та назвав росіян і українців коханими народами

Російський виконавець родом з Грузії Валерій Меладзе втрапив у скандал через вигук "Гером слава!" на корпоративі в Дубаї. За це йому погрожують позбавленням усіх звань та визнання "іноагентом" у Росії. Він вже відреагував на вірусне відео за його участю.

У своєму інстаграм-профілі, останній допис в якому був ще у травні 2022-го року, Валерій заявив, що хоче, аби шанувальники почули та зрозуміли його слова. Він сказав, що останні 10 місяців "живе з відчуттям важкості та горя" і йому прикро, що "гаряче кохані ним народи перебувають у конфлікті, в якому гинуть люди".

До слова У Росії співака Меладзе хочуть позбавити звань за відповідь "Героям слава": курйозне відео

Я не можу і не хочу нікого ненавидіти, і не намагаюсь комусь догодити. Я мрію лише про те, щоб антагонізм припинився і між близькими народами встановилася згода. І задля цього я ладен віддати всі сили,

– цинічно заявив Меладзе, вимкнувши можливість коментування.

Скандал він прокоментував після того, як в мережі "завірусилось" відео одного гостя новорічного корпоративу у Дубаї. Він попросив Валерія особисто передати привіт його дружині, після чого вигукнув: "Слава Україні!". Той забрав мікрофон у бік та відповів "Героям слава!", одразу попросивши його бути тихіше і що "він поза політикою".

За це російські політики та пропагандисти почали виступати з пропозиціями позбавити артиста народних звань та визнати "іноагентом", що той сприяє "нацистському режиму в Україні".