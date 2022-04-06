Валерій Меладзе "перевзувся" після заяв про війну й засвітився на корпоративі в Петербурзі

Валерій Меладзе був чи не першим російським артистом, який засудив війну. 24 лютого він просив зупинити воєнні дії, а вже 4 квітня виступав на корпоративі в Санкт-Петербурзі. Навіть "чорний список" йому не завадив.

56-річний Валерій Меладзе нібито не побоявся піти проти путінського режиму, але від заробітків на Росії не відмовився. У час, коли світ у жалобі через звірства росіян на Київщині, співак розважає гостей приватної вечірки в Петербурзі.

Читайте також 20-річна онучка Софії Ротару вперше заговорила про війну, але не засудила Росію

Меладзе засвітився на корпоративі на Росії

Не минуло й двох місяців після злісних заяв, як Валерій Меладзе "перевзувся" й відновив концертну діяльність в країні-агресорці. У понеділок, 4 квітня, під його хіти "плясала" петербурзька публіка. Сам співак цей корпоратив не афішує.

Десь у Пітері зараз виступає Валерчик. На дні народженні подруги. Вітаю, звичайно, але як ви розумієте, не від щирого серця,

– йдеться в дописі.

Що Валерій Меладзе говорив про війну

24 лютого в інстаграм-профілі Валерія Меладзе з'явилося відео, в якому він "благає припинити воєнні дії й сісти за стіл переговорів", бо "люди не повинні гинути, це потрібно припинити".

За свою позицію співак швидко поплатився. 8 березня він мав виступати в селищі Барвиха, де живуть російські верхи, але його концерт скасували – прибрали Меладзе з афіш, а сам захід перенесли на рік вперед.

Ба більше, зірка нібито опинився у списку заборонених артистів. Йому та низці інших свідомих знаменитостей заборонили давати концерти в Росії.

днями російськими ЗМІ розлетілася інформація, що виступ Меладзе на приватному заході "коштує 70 тисяч євро, плюс витрати на проживання, транспорт". Цю суму назвав директор зірки Сергій Луппов.