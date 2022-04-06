Валерій Меладзе "перевзувся" після заяв про війну й засвітився на корпоративі в Петербурзі

6 квітня 2022 , 09:26
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Джерело:

телеграм-канал Admin.Anshlak

Валерій Меладзе був чи не першим російським артистом, який засудив війну. 24 лютого він просив зупинити воєнні дії, а вже 4 квітня виступав на корпоративі в Санкт-Петербурзі. Навіть "чорний список" йому не завадив.

56-річний Валерій Меладзе нібито не побоявся піти проти путінського режиму, але від заробітків на Росії не відмовився. У час, коли світ у жалобі через звірства росіян на Київщині, співак розважає гостей приватної вечірки в Петербурзі. 

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Меладзе засвітився на корпоративі на Росії 

Не минуло й двох місяців після злісних заяв, як Валерій Меладзе "перевзувся" й відновив концертну діяльність в країні-агресорці. У понеділок, 4 квітня, під його хіти "плясала" петербурзька публіка. Сам співак цей корпоратив не афішує.

Десь у Пітері зараз виступає Валерчик. На дні народженні подруги. Вітаю, звичайно, але як ви розумієте, не від щирого серця,
– йдеться в дописі. 

Зауважимо, днями російськими ЗМІ розлетілася інформація, що виступ Меладзе на приватному заході "коштує 70 тисяч євро, плюс витрати на проживання, транспорт". Цю суму назвав директор зірки Сергій Луппов.

Що Валерій Меладзе говорив про війну 

  • 24 лютого в інстаграм-профілі Валерія Меладзе з'явилося відео, в якому він "благає припинити воєнні дії й сісти за стіл переговорів", бо "люди не повинні гинути, це потрібно припинити". 
  • За свою позицію співак швидко поплатився. 8 березня він мав виступати в селищі Барвиха, де живуть російські верхи, але його концерт скасували – прибрали Меладзе з афіш, а сам захід перенесли на рік вперед. 
  • Ба більше, зірка нібито опинився у списку заборонених артистів. Йому та низці інших свідомих знаменитостей заборонили давати концерти в Росії.
Автор: Марина Джура