56-летний Валерий Меладзе вроде бы не побоялся пойти против путинского режима, но от заработков на России не отказался. В то время, когда мир в трауре из-за зверства россиян на Киевщине, певец развлекает гостей частной вечеринки в Петербурге.

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Меладзе засветился на корпоративе в России

Не прошло и двух месяцев после злостных заявлений, как Валерий Меладзе "переобулся" и возобновил концертную деятельность в стране-агрессорке. В понедельник, 4 апреля, под его хиты "плясала" петербургская публика. Сам певец этот корпоратив не афиширует.

Где-то в Питере сейчас выступает Валерчик. На дне рождения подруги. Поздравляю, конечно, но как вы понимаете, не от всей души,

– говорится в сообщении.

Заметим, на днях российскими СМИ разлетелась информация, что выступление Меладзе на частном мероприятии "стоит 70 тысяч евро плюс расходы на проживание, транспорт". Эту сумму назвал директор звезды Сергей Луппов.

Что Валерий Меладзе говорил о войне