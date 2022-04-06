56-летний Валерий Меладзе вроде бы не побоялся пойти против путинского режима, но от заработков на России не отказался. В то время, когда мир в трауре из-за зверства россиян на Киевщине, певец развлекает гостей частной вечеринки в Петербурге.
Читайте также 20-летняя внучка Софии Ротару впервые заговорила о войне, но не осудила Россию
Меладзе засветился на корпоративе в России
Не прошло и двух месяцев после злостных заявлений, как Валерий Меладзе "переобулся" и возобновил концертную деятельность в стране-агрессорке. В понедельник, 4 апреля, под его хиты "плясала" петербургская публика. Сам певец этот корпоратив не афиширует.
Где-то в Питере сейчас выступает Валерчик. На дне рождения подруги. Поздравляю, конечно, но как вы понимаете, не от всей души,
– говорится в сообщении.
Что Валерий Меладзе говорил о войне
- 24 февраля в инстаграм-профиле Валерия Меладзе появилось видео, в котором он "умоляет прекратить военные действия и сесть за стол переговоров", потому что "люди не должны погибать, это нужно прекратить".
- За свою позицию певец быстро поплатился. 8 марта он должен был выступать в поселке Барвиха, где живут русские верхи, но его концерт отменили – убрали Меладзе из афиш, а саму мероприятие перенесли на год вперед.
- Более того, звезда якобы оказался в списке запрещенных артистов. Ему и ряду других сознательных знаменитостей запретили давать концерты в России.