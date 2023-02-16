"Дівчатка, розходимось": Валерій Маркус одружився та спричинив обговорення в мережі

Воїн ЗСУ Валерій Маркус розповів про зміни в особистому житті. Він заявив, що одружився, чим викликав обговорення серед прихильників та прихильниць.

Відомий український військовий та письменник Валерій Маркус зазвичай не розповідав про особисте життя. Та днями він розповів шанувальникам, що одружився.

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Валерій Маркус одружився

3 дні тому захисник опублікував фото з фронту з підписом "Одружуюсь". Вже сьогодні, 16 лютого, він поділився новим знімком з підписом "Одружився", чим повідомив про новий сімейний стан. Наразі Валерій Маркус не розголошує інших деталей.



Валерій Маркус / Фото з інстаграму Валерія Маркуса

Така новина викликала бурхливі обговорення серед шанувальників захисника. Підписники вже вітають військового з одруженням:

"Вітаємо. Кохання, кохання і ще раз кохання. Поважайте один одного. Бажаю, щоб завжди чули один одного";

"Вітаю та тішуся за вас, Валерію";

"Кохання і діточок, як на небі зірочок";

"Щирі вітання, пане Валерію";

"Діточок, як в полі квіточок. Мої вітання!";

"Довгих років щасливого сімейного життя".

Та не обійшлося і без жартів на цю тему:

"Відписка";

"Найкоротший сезон Холостяка";

"Та я вже вдруге відписалась";

"Зараз буду плакати";

"Дівчатка, розходимось! Насправді бажаю вам щастя".

Та не всі повірили у слова Валерія – дехто також припускає, що насправді його слова можуть бути алегорією, натяком на новий проєкт або просто слова відданості українському війську.

"Я так розумію, що багато хто зовсім не зрозумів що то алегорія";

"Дружина – це не тільки жінка, а і особисте військо";

"Це точно якась пасхалка чи початок якоїсь історії";

"Одружився з любов'ю до України";

"Одружився з війною, чомусь так здається";

"Та це стьоб, що ви, як Маркуса не знаєте";

"Валерій Маркус присвятив своє життя військовій справі. Бог війни від своїх слів не відмовиться".