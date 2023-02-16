Відомий український військовий та письменник Валерій Маркус зазвичай не розповідав про особисте життя. Та днями він розповів шанувальникам, що одружився.
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Валерій Маркус одружився
3 дні тому захисник опублікував фото з фронту з підписом "Одружуюсь". Вже сьогодні, 16 лютого, він поділився новим знімком з підписом "Одружився", чим повідомив про новий сімейний стан. Наразі Валерій Маркус не розголошує інших деталей.
Валерій Маркус / Фото з інстаграму Валерія Маркуса
Така новина викликала бурхливі обговорення серед шанувальників захисника. Підписники вже вітають військового з одруженням:
- "Вітаємо. Кохання, кохання і ще раз кохання. Поважайте один одного. Бажаю, щоб завжди чули один одного";
- "Вітаю та тішуся за вас, Валерію";
- "Кохання і діточок, як на небі зірочок";
- "Щирі вітання, пане Валерію";
- "Діточок, як в полі квіточок. Мої вітання!";
- "Довгих років щасливого сімейного життя".
Та не обійшлося і без жартів на цю тему:
- "Відписка";
- "Найкоротший сезон Холостяка";
- "Та я вже вдруге відписалась";
- "Зараз буду плакати";
- "Дівчатка, розходимось! Насправді бажаю вам щастя".
Та не всі повірили у слова Валерія – дехто також припускає, що насправді його слова можуть бути алегорією, натяком на новий проєкт або просто слова відданості українському війську.
- "Я так розумію, що багато хто зовсім не зрозумів що то алегорія";
- "Дружина – це не тільки жінка, а і особисте військо";
- "Це точно якась пасхалка чи початок якоїсь історії";
- "Одружився з любов'ю до України";
- "Одружився з війною, чомусь так здається";
- "Та це стьоб, що ви, як Маркуса не знаєте";
- "Валерій Маркус присвятив своє життя військовій справі. Бог війни від своїх слів не відмовиться".