Известный украинский военный и писатель Валерий Маркус обычно не рассказывал о личной жизни. Но на днях он сообщил поклонникам, что женился.

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Женился ли Валерий Маркус

3 дня назад защитник опубликовал фото с фронта с подписью "Женюсь". Уже сегодня, 16 февраля, он поделился новым снимком с подписью "Женился", чем сообщил о новом семейном положении. Пока Валерий Маркус не разглашает других деталей.

Валерий Маркус / Фото из инстаграма Валерия Маркуса

Такая новость вызвала бурные обсуждения среди поклонников защитника. Подписчики уже поздравляют военного с женитьбой:

"Поздравляем. Любовь, любовь и еще раз любовь. Уважайте друг друга. Желаю, чтобы всегда слышали друг друга";

"Приветствую и радуюсь за вас, Валерий";

"Любовь и детишек, как на небе звездочек";

"Искренние поздравления, господин Валерий";

"Деточек, как в поле цветочков. Мои поздравления!";

"Долгих лет счастливой семейной жизни".

Но не обошлось и без шуток на эту тему:

"Отписка";

"Кратчайший сезон Холостяка";

"Да я уже второй раз отписалась";

"Сейчас буду плакать";

"Девочки, расходимся! На самом деле желаю вам счастья".

Но не все поверили в слова Валерия – некоторые также предполагают, что на самом деле его слова могут быть аллегорией, намеком на новый проект или просто слова преданности украинскому войску.

"Я так понимаю, что многие совсем не поняли что это аллегория";

"Жена – это не только женщина, но и личное войско";

"Это точно какая-то пасхалка или начало какой-нибудь истории";

"Женился на любви к Украине";

"Женился на войне, почему-то так кажется";

"Да это стеб, что вы, как Маркуса не знаете";

"Валерий Маркус посвятил свою жизнь военному делу. Бог войны от своих слов не откажется".

Заметим, несмотря на войну, жизнь продолжается. За это непростое время украинские военные доказывали это. Защищая страну от кафиров, они признавались любимым. Смотрите подробнее в нашем материале, как бойцы иногда экстремально, иногда романтично, признавались в любви своим половинкам.