Известный украинский военный и писатель Валерий Маркус обычно не рассказывал о личной жизни. Но на днях он сообщил поклонникам, что женился.

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Женился ли Валерий Маркус

3 дня назад защитник опубликовал фото с фронта с подписью "Женюсь". Уже сегодня, 16 февраля, он поделился новым снимком с подписью "Женился", чем сообщил о новом семейном положении. Пока Валерий Маркус не разглашает других деталей.

Валерий Маркус / Фото из инстаграма Валерия Маркуса

Такая новость вызвала бурные обсуждения среди поклонников защитника. Подписчики уже поздравляют военного с женитьбой:

  • "Поздравляем. Любовь, любовь и еще раз любовь. Уважайте друг друга. Желаю, чтобы всегда слышали друг друга";
  • "Приветствую и радуюсь за вас, Валерий";
  • "Любовь и детишек, как на небе звездочек";
  • "Искренние поздравления, господин Валерий";
  • "Деточек, как в поле цветочков. Мои поздравления!";
  • "Долгих лет счастливой семейной жизни".

Но не обошлось и без шуток на эту тему:

  • "Отписка";
  • "Кратчайший сезон Холостяка";
  • "Да я уже второй раз отписалась";
  • "Сейчас буду плакать";
  • "Девочки, расходимся! На самом деле желаю вам счастья".

Но не все поверили в слова Валерия – некоторые также предполагают, что на самом деле его слова могут быть аллегорией, намеком на новый проект или просто слова преданности украинскому войску.

  • "Я так понимаю, что многие совсем не поняли что это аллегория";
  • "Жена – это не только женщина, но и личное войско";
  • "Это точно какая-то пасхалка или начало какой-нибудь истории";
  • "Женился на любви к Украине";
  • "Женился на войне, почему-то так кажется";
  • "Да это стеб, что вы, как Маркуса не знаете";
  • "Валерий Маркус посвятил свою жизнь военному делу. Бог войны от своих слов не откажется".