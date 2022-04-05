Після того, як Харчишин показав вщент зруйнований будинок окупантами в Гостомелі, він поїхав в Ірпінь. Він показав підписникам міст, по якому тисячі мирних українців тікали з Ірпеня до Києва.

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На моторошному відео можна побачити багато перевернутих, розстріляних та спалених машин.

Страшніше цієї "дегуманізації", яку влаштували нам "браття", може бути тільки уявлення тієї страшної миті, коли невинні люди під обстрілами рятували своїх дітей та власне життя. Боже милостивий, дай нам сил пережити цей армагедон і не забути. Прощення не буде. Нікому. Ніколи,

– написав лідер гурту "Друга Ріка".

Реакція мережі

Фанати артиста шоковані кадрами, які показав Харчишин, та порівняли їх з найгіршими фільмами жахів:

"Це жахливіше, ніж у будь-якому фільмі про війну чи апокаліпсис. Сльози в очах… Слава Україні! Ми точно переможемо і ніколи не забудемо…";

"Ми не забудемо!!! І не дамо забути ні нашим дітям, ні внукам, ні жодному нашому поколінню!!! Цю мерзоту треба стерти з лиця землі! Як же я хочу, щоб душі усіх померлих приходили кожного сну до матерів тих нелюдів! І щоб робили уві сні те, що ці д**іли робили з ними за життя! Боже, дай нам сили витримати ці жахливі моменти нашого життя!";

"Прощення не буде, гвалтівникам, мародерам і вбивцям – дорога до пекла";

"Болить… Як же сильно болить...";

"Не буде цим мерзенним істотам прощення, ніколи";

"Які ж нелюди";

"Як завжди не можу словами описати стан, коли бачу такі кадри. Водночас страх, лють і співчуття"

Варто додати, що за місяць війни Росії з Україною в київському регіоні зруйновано 5 мостів: в Стоянці, між Бучею та Ірпенем, міст через річку Буча, міст на під’їзді до Ірпеня та міст через річку Ірпінь в Гостомелі. В "Укравтодорі" повідомили, що на відбудову кожного зруйнованого мосту на Київщині потрібно два-три місяці. Відбудова почнеться найближчим часом.