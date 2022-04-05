После того, как Харчишин показал свой разрушенный дом оккупантами в Гостомеле, он уехал в Ирпень. Он показал подписчикам мост, по которым тысячи мирных украинцев бежали из Ирпеня в Киев.

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На жутком видео можно увидеть много перевернутых, расстрелянных и сожженных машин.

Страшнее этой "дегуманизации", устроенной нам "братьями", может быть только представление того страшного мгновения, когда невинные люди под обстрелами спасали своих детей и собственную жизнь. Боже милостивый, дай нам сил пережить этот армагеддон и не забыть. Прощения не будет. Никому. Никогда,

– написал лидер группы " Друга Ріка ".

Реакция сети

Фанаты артиста шокированы кадрами, которые показал Харчишин и сравнили их с худшими фильмами ужасов:

"Это ужаснее, чем в любом фильме о войне или апокалипсисе. Слезы в глазах… Слава Украине! Мы точно победим и никогда не забудем…";

"Мы не забудем!!! И не дадим забыть ни нашим детям, ни внукам, ни ни одному нашему поколению!!! Эту мерзость надо стереть с лица земли! Как же я хочу, чтобы души всех умерших приходили каждого сна к матерям тех извергов!" И чтобы делали во сне то, что эти делали с ними при жизни! Боже, дай нам силы выдержать эти ужасные моменты нашей жизни!";

"Прощение не будет, насильникам, мародерам и убийцам – дорога в ад";

"Болит... Как же сильно болит...";

"Не будет этим гнусным существам прощения, никогда";

"Какие же изверги";

"Как всегда не могу словами описать состояние, когда вижу такие кадры. В то же время страх, ярость и сострадание".