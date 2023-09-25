Ми були такими ж, – Валерій Харчишин назвав молодих виконавців, яких зараз слухає

Лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин назвав молодих українських виконавців, творчість яких йому подобається. Співак вважає, що мотиви, які були актуальні 30 років тому, звучать і зараз, хоч і більш сучасно.

Харчишин зізнався, що слухає сучасні пісні молодих виконавців. Він відзначив двох найперспективніших музикантів.

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Кого слухає Харчишин

Лідер гурту "Друга ріка" зізнався, що йому подобається гурт "Циферблат", який у 2019 році брав участь у "Х-Факторі". Цього року музиканти випустили перший альбом, який налічує 13 пісень.

Також Валерій слухає репера OTOY (справжнє ім’я – В’ячеслав Дрофа), який виступав у другому півфіналі Євробачення з репом на вірші Тараса Шевченка.

OTOY – він репер. Хоч я реп не сильно люблю, але його музика мені близька. Мені здається, що начебто і я молодий,

– висловився Харчишин.

За його словами, сьогодні молодь грає те, що грали 30 років тому.

"Вони фактично є тими, ким ми були. Але в них однозначно є якісь сучасні ознаки, вони наче набирають ті ж самі акорди, використовують ті ж інструменти, але все одно вони звучать", – прокоментував співак.

Дивіться повне інтерв'ю з Валерієм Харчишиним: відео

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Макс Барських назвав імена співаків, які стали для нього музичним відкриттям. Як виявилось, артист слухає кількох виконавців – KOLA, YAKTAK і Cheev.

Телеведучий Нікіта Добринін також називав двох молодих виконавців, які стали дуже популярними. За його словами, це KOLA та ENLEO.

Додамо, українська музика з кожним днем все більше розвивається, її стає багато в ютуб-чартах. Однак, цього місяця з десяти пісень всього 7 українських, решта – російські. Хто очолив чарти українського ютубу – дивіться у статті.