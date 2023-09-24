24 Канал зібрав головні музичні новинки цього тижня. Серед них і треки знаменитих виконавиць, і пісні від молодих українських співаків та співачок.

Зверніть увагу Став зіркою тіктоку: скрипаль із ЗСУ Мойсей Бондаренко зіграв воїнам хіт "We will rock you"

Оля Полякова

Співачка у новому образі представила кліп на пісню авторки Ольги Бажани "У твоїх обіймах". Режисером нового відео став Алан Бадоєв – це його перша робота з початку повномасштабного вторгнення. Вона виконана у мінімалістичному стилі й сповнена символізму. На початку Оля Полякова лежить на безмежному ліжку, яке за кілька секунд поглинає воронка. Героїня співачки намагається вибратися з пастки, і коли їй це нарешті вдається, йде шукати свого коханого чоловіка на полі бою.

Оля Полякова – "У твоїх обіймах": дивіться відео онлайн

Kalush та "Скрябін"

Гурт надав нове дихання пісні Андрія Кузьменка "То є Львів". Це наче "саундтрек" міста Лева: позитивна історія про місто, до якого завжди хочеться повертатися. Відео на пісню зняте у Львові за участі почесного громадянина міста – Ілька Лемка. Олег Псюк поділився, що захотів додати свій вклад у трек для того, щоб його слухало молоде покоління.

Kalush та "Скрябін" – "То є Львів": дивіться відео онлайн

NK & SWOIIA

Співачки заспівали у несподіваному дуеті та презентували трек "Сяйво". Як заявляють артистки, він наповнений чуттєвістю та вірою у світле майбутнє. Артистки заспівали разом, щоб нагадати про світанок у житті. Відео на цю пісню створив кліпмейкер Герман Нєнов.

NK & SWOIIA – "Сяйво": дивіться відео онлайн

ALEKSEEV

ALEKSEEV змінив свою думку щодо перекладів російськомовних хітів та здивував шанувальників новою версією нашумілої пісні "Океанами стали". Тепер фани можуть насолодитися треком у новому форматі завдяки українській адаптації. Хіт вже стає вірусним у тіктоці, тому ALEKSEEV радий тому, як публіка сприйняла нову версію його композиції.

ALEKSEEV – "Океанами стали": дивіться відео онлайн

GOLUBENKO

Романтичний співак презентував пісню "Запитай", яка присвячена темі кохання та важливість відкритого й щирого спілкування між партнерами. На думку автора, стосунки розквітають тоді, коли кожен у парі готовий слухати та чути, виражати почуття та ділитися підтримкою. Композиція звучить в романтичному і спокійному ритмі.

GOLUBENKO – "Запитай": дивіться відео онлайн

STASYA

Харизматична виконавиця, яка підкорила всіх тренерів на "Голосі країни", презентувала свій новий чуттєвий трек "Босі". Пісня розповідає історію двох сердець, які відчули кохання. Трек несе головну думку: любов може подолати навіть найскладніші життєві перешкоди.

STASYA – "Босі": дивіться відео онлайн

Klavdia Petrivna

Зірка тіктоку презентувала дебютний альбом – це мінізбірка під назвою "Бережи мене". Klavdia Petrivna пояснила, що це особистий щоденник, який артистка поклала на музику. Альбом присвячений мінливості й турбулентності життя кожної сучасної українки.

Klavdia Petrivna – "Бережи мене": слухайте пісню онлайн

Natisa Gogol

Співачка презентувала трек Love for Real – це пісня про любов від закоханої дівчини. Як обіцяє виконавиця, поєднання лірики та музики з ніжним вокалом і ретро-звучанням вирізняє трек та занурює у гіпнотичну атмосферу. Автором пісні став легендарний американський співак та композитор Грегорі Дарлінг. Головний меседж пісні – вірити у кохання. Разом із синглом співачка презентувала екранізацію на пісню. Режисером відеороботи став Юрій Двіжон.

Natisa Gogol – Love for Real: дивіться відео онлайн