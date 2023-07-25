Немає деяких органів, – Валерій Харчишин зізнався, як отримав "білий" квиток під час війни

Український співак Валерій Харчишин з гурту "Друга ріка" розповів, як йому вдається виїжджати за кордон під час війни в Україні. Виявляється, артист не отримав дозвіл від Мінкульту, тому йому довелося оформити "білий" квиток.

У новому інтерв'ю лідер гурту "Друга ріка" зізнався, що опинився серед тих артистів, кому Мінкульт відмовив у виїзді за кордон. Тому Харчишин оформив "білий" квиток, хоча раніше цього не планував.

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Харчишин розповів про "білий" квиток

За його словами, після того, як йому не дали дозволу на виїзд, він поїхав з України як водій гуманітарки. Харчишин зазначив, що з військовими набагато легше домовитися, ніж з культурою.

Додамо, що Валерій Харчишин також має трьох дітей, і за законом має право залишати країну під час воєнного стану. Проте музикант не оформлював статусу багатодітного батька.

Тепер же артист виїжджає за кордон із "білим квитком", який оформив нещодавно.

Я, по суті, не маю про це говорити... Колись була ДТП, у мене немає певних органів. Я не дуже здорова людина насправді. Тому я міг би оформити цей статус давно. Я цього не робив, тому що не було часу і мені не потрібен цей статус, який мене принижує. На кордоні (тепер, – 24 Канал) я з цим "білим квитком",

– пояснив Валерій.

Співак додав, що був змушений "довести до кінця білий квиток", тому що щоразу відчуває приниження, коли я звертається до міністра культури і той вже вирішує: їхати чи не їхати".

Харчишин про сина, який служить в ЗСУ

Додамо, що старшому сину музиканта Дмитру 25 років і нині він захищає Україну в лавах ЗСУ. Хлопець добровольцем пішов у військкомат і вже на другий день повномасштабного вторгнення тримав у руках автомат.

Харчишин зізнався, що за час служби син дуже змінився і став справжнім чоловіком.

Спочатку я його відвідав десь за кілька тижнів. До мене вийшов хлопчина в окулярах, на ньому все висить, все велике, не за розміром. Мені його стало дуже шкода… ені було дивно, що він там. Я ніколи не думав, що мій син рватиметься в бій першим,

– каже Валерій.

Коли вони зустрілися наступного разу в Києві, то, за словами артиста, до нього вийшов чоловік, військовий, з абсолютно іншим поглядом, у ньому була сила та впевненість. Харчишин зізнається, що дуже пишається своїм сином.

Дивіться інтерв'ю з Валерієм Харчишиним: відео

Нагадаємо, що у березні 2022 року під час окупації Київщини російська ракета знищила будинок Валерія Харчишина у Гостомелі. Пізніше музикант показав, що залишилося від його домівки.