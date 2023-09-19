Я вивільнилася, – Марініна після звинувачення Войтенка у насильстві зробила нову заяву

Колишня дружина Костянтина Войтенка нещодавно звинуватила актора у домашньому насильстві. Тепер Валентина Марініна написала новий допис. Танцівниця заявила, що нарешті видихнула з полегшенням.

Марініна розповіла в інстаграмі, як змінилося її життя після публічної заяви про насильство від Войтенка. Раніше вона пояснила, як наважилася на такий крок через рік після розлучення.

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За два тижні після цієї заяви Валентина написала новий допис. Танцівниця запевнила, що це було непросто.

"У мене все добре. Було непросто. Дехто питає: "Чого ти так довго мовчала?" На кшталт "де ви були ці 8 років"? Я ішла свій шлях. Не готова була ділитися. Я жива людина", – написала колишня дружина актора.

За її словами, вона зараз уникає публічності в мережі, бо опинилася в епіцентрі уваги. Крім того, танцівниця хвилюється за свою безпеку та безпеку доньки.

Валентина додала – рада, що наважилася на такий крок.

Я видихнула з полегшенням. Я вивільнилася. Мені нема що приховувати. І це така легкість! Той сум, який жив всередині мене, розсіюється. Я починаю слухати іншу музику. У мене з'являється енергія організовувати моє з донечкою життя за кордоном ще активніше і в радість. Усі сили зараз направляю сюди,

– відповіла Марініна.

Ексдружина актора зазначила, що її єдина мета зараз – жити щасливо, розслаблено і в задоволення.

Шанувальники підтримали танцівницю:

"Живіть, Валю. Бо тільки життя – шлях до зцілення. Обіймаю!"

"Хочеться обійняти. Сил вам з донею. Нехай нарешті буде легко, спокійно і безпечно на душі".

"Валя, обіймаю та притискаю до самого серденька! Я рада читати цей лист. Ми всі з тобою".

"Бажаю вам душевного спокою і гармонії".

"Ви не маєте ні перед ким звітувати, коли, як і чому розповіли зараз… Валюша, вам бажаю нарешті бути щасливою, сил та терпіння!"

"Ти така сильна. Дякую тобі, що поділилася. Це на користь піде всьому суспільству, сподіваюся".

Марініна звинуватила Войтенка у насиллі: коротко

Колишня дружина актора Валентина Марініна зізналась, що була жертвою домашнього насильства. Вона розповіла, що страждала від побоїв та знущань.

Декілька днів актор ніяк не реагував на звинувачення. Згодом таки дав публічну відповідь. Костянтин Войтенко наголосив, що Валентина намагається публічно знищити його та кар'єру. За його словами, всі звинувачення та докази будуть розглядатися в суді.

Додамо, що пара після розлучення поділила спільне майно. Войтенко залишив квартиру колишній дружині з донькою, а собі забрав машину, земельну ділянку і всі гроші, які були. Крім того, Костянтин виплачує аліменти на дитину.