Я высвободилась, – Маринина после обвинения Войтенко в насилии сделала новое заявление

Бывшая жена Константина Войтенко недавно обвинила актера в домашнем насилии. Теперь Валентина Маринина написала новый пост. Танцовщица заявила, что наконец-то выдохнула с облегчением.

Маринина рассказала в инстаграмме, как изменилась ее жизнь после публичного заявления о насилии от Войтенко. Ранее она объяснила, как решилась на такой шаг через год после развода.

Интересно Были синяки на руках, – Маринина призналась, есть ли у него доказательства насилия от Константина Войтенка.

Через две недели после этого заявления Валентина написала новый пост. Танцовщица заверила, что это было непросто.

"У меня все в порядке. Было непросто. Некоторые спрашивают: "Чего ты так долго молчала?" Вроде "Где вы были эти 8 лет"? Я шла свой путь. Не готова была делиться. Я живой человек", – написала бывшая супруга актера.

По ее словам, она сейчас избегает публичности в сети, потому что оказалась в эпицентре внимания. Кроме того, танцовщица волнуется за свою безопасность и безопасность дочери.

Валентина добавила – рада, что решилась на такой шаг.

Я выдохнула с облегчением. Я высвободилась. Мне нечего скрывать. И это такая легкость! Та печаль, которая жила внутри меня, рассеивается. Я начинаю слушать другую музыку. У меня появляется энергия организовывать мою с дочерью жизнь за границей еще активнее и в радость. Все силы сейчас направляю сюда,

– ответила Маринина.

Экс-жена актера отметила, что ее единственная цель сейчас – жить счастливо, расслабленно и в удовольствие.

Поклонники поддержали танцовщицу:

"Живите, Валя. Ибо только жизнь – путь к исцелению. Обнимаю!"

"Хочется обнять. Сил вам с доней. Пусть, наконец, будет легко, спокойно и безопасно на душе".

"Валя, обнимаю и прижимаю к самому сердцу! Я рада читать это письмо. Мы все с тобой".

"Желаю вам душевного покоя и гармонии".

"Вы не должны ни перед кем отчитываться, когда, как и почему рассказали сейчас… Валюша, вам желаю наконец быть счастливой, сил и терпения!"

"Ты так сильна. Спасибо тебе, что поделилась. Это на пользу пойдет всему обществу, надеюсь".

Маринина обвинила Войтенко в насилии: коротко

Бывшая жена актера Валентина Маринина призналась, что была жертвой домашнего насилия. Она рассказала, что страдала от побоев и издевательств.

Несколько дней актер никак не реагировал на обвинения. Впоследствии дал публичный ответ. Константин Войтенко подчеркнул, что Валентина пытается публично уничтожить его и карьеру. По его словам, все обвинения и доказательства будут рассматриваться в суде.

Добавим, что пара после развода поделила общее имущество. Войтенко оставил квартиру бывшей жене с дочерью, а себе забрал машину, земельный участок и все деньги, которые были. Кроме того, Константин выплачивает алименты на ребенка.