Чоловік наголосив, що Валентина намагається публічно знищити його та кар'єру. Тож, за його словами, всі звинувачення та докази будуть розглядатися в суді.
До теми Публічні сварки, розлучення та заяви про насильство: історія Кості Войтенка та його ексдружини
Костянтин Войтенко відреагував на звинувачення колишньої дружини
Актор зазначив, що засуджує будь-який прояв насильства і ніколи не вчиняв так відносно будь-кого.
Мене без жодних доказів звинувачують в жахливих злочинах, мені ставлять психічні діагнози. Я не збирався відповідати на всю брехню, яка лилась на мене останні три роки, але, коли зараз публічно намагаються мене знищити та зруйнувати мою кар'єру, я мушу відповісти. Я всіляко засуджую будь-який прояв насильства і ніколи не вчиняв так відносно будь-кого,
– зазначив Костянтин.
Він додав: “Такі серйозні звинувачення мають вирішуватись в правовому полі. Всі питання будемо розглядати тільки в суді. Всі докази і вся інформація стосовно цієї теми вже передана адвокату”.
Костянтина Войтенка звинуватили у домашньому насиллі
- Днями колишня дружина актора Валентина Марініна зізналась, що була жертвою домашнього насильства. Вона розповіла, що страждала від побоїв та знущань.
"Мій колишній чоловік, відомий український актор Костянтин Войтенко, – домашній тиран із, припускаю, нарцисичним розладом психіки та насильник. Я – колишня жертва, насильник і рятівник в одному флаконі", – писала танцівниця.
- Після публічної заяви Валентина почала отримувати повідомлення від колег та підписниць про те, що Костянтин ще й зрадник. За словами дівчат, він натякав їм на інтимні стосунки й мало не домагався.
- Танцівницю підтримав український шоубізнес – акторки Ксенія Мішина, Наталка Денисенко, Катерина Кузнєцова, Маша Єфросиніна, Олена Світлицька, Аліна Шаманська, Тарас Цимбалюк та інші.
- Згодом на скандал щодо домашнього насилля відреагувала й пресслужба Нового каналу, в проєктах якого знімається актор Костянтин Войтенко. Там повідомила, що тема боротьби з домашнім насильством є дуже важливою. Але їхньої офіційної реакції немає тому, що факт насильства наразі не доведений.