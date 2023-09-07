Чоловік наголосив, що Валентина намагається публічно знищити його та кар'єру. Тож, за його словами, всі звинувачення та докази будуть розглядатися в суді.

До теми Публічні сварки, розлучення та заяви про насильство: історія Кості Войтенка та його ексдружини

Костянтин Войтенко відреагував на звинувачення колишньої дружини

Актор зазначив, що засуджує будь-який прояв насильства і ніколи не вчиняв так відносно будь-кого.

Мене без жодних доказів звинувачують в жахливих злочинах, мені ставлять психічні діагнози. Я не збирався відповідати на всю брехню, яка лилась на мене останні три роки, але, коли зараз публічно намагаються мене знищити та зруйнувати мою кар'єру, я мушу відповісти. Я всіляко засуджую будь-який прояв насильства і ніколи не вчиняв так відносно будь-кого,

– зазначив Костянтин.

Він додав: “Такі серйозні звинувачення мають вирішуватись в правовому полі. Всі питання будемо розглядати тільки в суді. Всі докази і вся інформація стосовно цієї теми вже передана адвокату”.

Костянтина Войтенка звинуватили у домашньому насиллі

Днями колишня дружина актора Валентина Марініна зізналась, що була жертвою домашнього насильства. Вона розповіла, що страждала від побоїв та знущань.

"Мій колишній чоловік, відомий український актор Костянтин Войтенко, – домашній тиран із, припускаю, нарцисичним розладом психіки та насильник. Я – колишня жертва, насильник і рятівник в одному флаконі", – писала танцівниця.