Забрав усі гроші, які були, – Марініна зізналася, як поділила майно з Войтенком після розлучення

4 вересня колишня дружина відомого українського актора Костянтина Войтенка, Валентина Марініна, публічно зізналася, що була жертвою домашнього насильства. На такий крок вона наважилась лише через рік після розлучення.

Танцівниця зізналася, що вирішила публічно говорити про насильство, оскільки втомилася від постійних погроз від колишнього. Окрім цього, Валентина розповіла, як вони з екскоханим поділили майно після розлучення та чи допомагає Войтенко фінансово своїй 6-річній донці, яка з мамою зараз живе в Ірландії.

До теми Я втомилася, – Марініна пояснила, чому наважилася публічно говорити про насильство від Войтенка

Як Войтенко та Марініна ділили майно

Ми конфліктували, але потім домовилися. Як будь-яка пара. Він іноді згадує, що йому довелося залишити нам з Емілією квартиру. Костя забрав машину, земельну ділянку і всі гроші, які були,

– розповіла жінка.

До того ж Марініна зізналася, що Костянтин виплачує аліменти: "Держава вирішила, що 2200 гривень аліментів на дитину, це достатньо. І все що зверху, це він сам вирішує. Залежить від його доходів. Десь 4−5 тисяч гривень на місяць".

Інтерв'ю з Валентиною Марініною: дивіться відео онлайн

Стосунки Марініної та Войтенка: головне

Костянтин та Валентина одружилися в серпні 2015 року. Вже в грудні наступного року танцівниця народила коханому доньку, яку назвали Емілією.

У жовтні 2022 року стало відомо, що Костянтин і Валентина розлучилися і дівчина заявила, що поверне дівоче прізвище – Марініна. Тоді між ексами не було скандалів, публічних обговорень. Актор заявив, що для нього важливо зберегти добрі стосунки з донькою.

Зазначимо, за кілька місяців після розриву Костянтин оголосив про стосунки з Наталією Камінською.

Майже через рік після розлучення Валентина шокувала заявою про колишнього чоловіка. За словами Марініної, він знущався з неї та бив її.

Більше про історію кохання Валентини та Костянтина дивіться в матеріалі 24 Каналу.

"Я – колишня жертва, насильник і рятівник в одному флаконі. Мені соромно про це говорити. Але в той момент я не вміла інакше. Мій колишній чоловік – перверзний нарцис і насильник", – заявила Валентина.