Танцовщица призналась, что решила публично говорить о насилии, поскольку устала от постоянных угроз от бывшего. Кроме того, Валентина рассказала, как они с экс-любимым поделили имущество после развода и помогает ли Войтенко финансово своей 6-летней дочери, которая с мамой сейчас живет в Ирландии.

К теме Я устала, – Маринина объяснила, почему решилась публично говорить о насилии от Войтенка.

Как Войтенко и Маринина делили имущество

Мы конфликтовали, но потом договорились. Как любая пара. Он иногда вспоминает, что ему пришлось оставить нам с Эмилией квартиру. Костя забрал машину, земельный участок и все деньги, которые были,

– рассказала женщина.

К тому же Маринина призналась, что Константин выплачивает алименты: "Государство решило, что 2200 гривен алиментов на ребенка это достаточно. И все что сверху, это он сам решает. Зависит от его доходов. Где-то 4-5 тысяч гривен в месяц".

Интервью с Валентиной Марининой: смотрите видео онлайн

Отношения Марининой и Войтенко: главное

Константин и Валентина поженились в августе 2015 года. Уже в декабре следующего года танцовщица родила любимому дочь, которую назвали Эмилией.

В октябре 2022 года стало известно, что Константин и Валентина развелись и девушка заявила, что вернет девичью фамилию – Маринина. Тогда между эксами не было скандалов, публичных обсуждений. Актер заявил, что для него важно сохранить хорошие отношения с дочерью.

Больше об истории любви Валентины и Константина смотрите в материале 24 Канала.

Отметим, через несколько месяцев после разрыва Константин объявил об отношениях с Наталией Каминской.

Спустя почти год после развода Валентина шокировала заявлением о бывшем муже. По словам Марининой, он издевался над ней и избивал ее.

"Я – бывшая жертва, насильник и спасатель в одном флаконе. Мне стыдно об этом говорить. Но в тот момент я не умела иначе. Мой бывший муж – перверзный нарцисс и насильник", – заявила Валентина.