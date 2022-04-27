Вакарчук записав відео з передової: "Весняну гармонію перебили потужними ударами"

Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук записав відео, перебуваючи на Харківщині. Він підтримав українських бійців і розповів про ситуацію в Барвінковому.

Музикант Святослав Вакарчук перебуває на Харківщині, де ведуться бойові дії. Він записав відео з фронту.

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Вакарчук показав відео з фронту

Святослав Вакарчук записав відео з командиром 93 бригади. Він висловив слова підтримки бійцям "Холодного Яру": "Це Барвінкове, поруч зі мною легендарний командир 93 бригади. І я хочу сказати, що з такими хлопцями тут, які тримають наші рубежі, все буде не просто добре, все буде чудово, ми переможемо".

Також артист розповів, що російські війська продовжують обстрілювати місто Барвінкове на Ізюмському напрямку.

Теплий весняний день. Позаду мене знаменита церква міста Барвінкове на Харківщині. Прямо зараз тут ведуться бойові дії. Буквально декілька хвилин тому оця гарна весняна гармонія була перебита двома потужними ударами. Ми навіть до кінця не знаємо, куди вони прилетіли,

– розповів Вакарчук.

"Біля церкви зустрів бабусю, яка сказала мені: хлопці, будь ласка, тримайтеся. Я був з бійцями, кажемо: будемо триматись. Вона каже – у мене ж 2 внуки воюють в Краматорську, я за них так переживаю. Я сказав їй, що з ними все буде добре. Я думаю, що з такими людьми, такими українцями, справді все буде добре. Але доведеться для цього всім багато працювати. І тим хто тут, на фронті, захищає кожного дня наше з вами майбутнє, і тим, хто допомагає. Нас 40 мільйонів, разом переможемо", – поділився співак.

, на Великдень Святослав Вакарчук показав на відео зруйновану Салтівку – найбільший житловий масив в Україні.

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