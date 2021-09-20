Вагітна зірка "Оповіді служниці" Івонн Страховскі побувала на Еммі онлайн: елегантні фото

Австралійська акторка Івонн Страховскі цьогоріч була номінована на премію Еммі-2021 як найкраща актриса другого плану у драматичному серіалі. На жаль, нагороду вона не отримала, але свій розкішний образ змогла продемонструвати усьому світу.

Зважаючи на пандемію коронавірусу, організатори Еммі-2021 дозволили деяким акторам отримувати нагороди та бути присутніми дистанційно. Хтось не був вакцинований, хтось через певні обставини чи карантинні обмеження не міг потрапити у США. Тому такою можливістю скористалась вагітна австралійка Івонн Страховскі.

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Впродовж кількох років жінка виконує роль-антигероя у серіалі "Розповідь служниці" – Серену Джой. Якщо головна акторка Елізабетт Мосс номінували на нагороду як найкращу актрису драматичного серіалу, то Івонн отримала номінацію як найкраща актриса другого плану. Але що Елізабетт, що Івонн не виграли Еммі-2021, втім, на церемонію все ж прибули. Щоправда, австралійка перебувала онлайн.

"Піжама-вечірка" вдома

Зараз Івонн – приблизно на третьому триместрі вагітності, тому залишилась вдома, аби убезпечити себе та малюка від вірусів. Жінка одягнула розкішну чорну сукню від Galvan London, що підкреслювала її стрункий стан та округлий животик. Її образ доповнював лаконічний піджак чорного кольору та срібляста прикраса на шиї. Вона ніжно підтримувала свій живіт на тлі стіни будинку та дивилась вбік.

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"Всім щасливих Еммі! Тільки я, мій живіт і моя піжама-вечірка у Zoom", – написала в інстаграмі зірка, а також подякувала усій знімальній команді серіалу за спільну роботу, та Еммі – за номінацію.



Івонн Страховскі на онлайн-Еммі 2021 / Фото з інстаграму зірки



Івонн Страховскі на онлайн-Еммі 2021 / Фото з інстаграму зірки



Івонн Страховскі у сукні Galvan London / Фото з інстаграму зірки

Хто ще був номінований на найкращу актрису другого плану?