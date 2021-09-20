Несмотря на пандемию коронавируса, организаторы Эмми-2021 позволили некоторым актерам получать награды и присутствовать дистанционно. Кто-то не был вакцинирован, кто-то из-за определенных обстоятельств или карантинных ограничений не мог попасть в США. Поэтому такой возможностью воспользовалась беременная австралийка Ивонн Страховски.

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На протяжении нескольких лет женщина исполняет роль антигероя в сериале "Рассказ служанки" – Серены Джой. Если главная актриса Элизабетт Мосс номинировали на награду как лучшая актриса драматического сериала, то Ивонн получила номинацию как лучшая актриса второго плана. Но что Элизабетт, что Ивонн не выиграли Эмми-2021, впрочем, на церемонию все же прибыли. Правда, австралийка находилась онлайн.

"Пижама-вечеринка" дома

Сейчас Ивонн – примерно на третьем триместре беременности, поэтому осталась дома, чтобы обезопасить себя и малыша от вирусов. Женщина надела роскошное черное платье от Galvan London, подчеркивающее ее стройный стан и округлый животик. Ее образ дополнял лаконичный пиджак черного цвета и серебристое украшение на шее. Она нежно поддерживала свой живот на фоне стены дома и смотрела в сторону.

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"Всем счастливых Эмми! Только я, мой живот и моя пижама-вечеринка в Zoom", – написала в инстаграме звезда, а также поблагодарила всю съемочную команду сериала за совместную работу, и Эмми – за номинацию.



Ивонн Страховски на онлайн-Эмми 2021 / Фото из инстаграма звезды



Ивонн Страховски на онлайн-Эмми 2021 / Фото из инстаграма звезды



Ивонн Страховски в платье Galvan London / Фото из инстаграма звезды

Кто еще был номинирован на лучшую актрису второго плана?