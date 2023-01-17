Светлана Тарабарова счастлива, ведь смогла вывезти родителей из Херсона. Город находится под постоянными обстрелами со стороны оккупантов, поэтому исполнительница очень волновалась за самых родных. Теперь артистка в семейном кругу готовится к рождению третьего малыша.

Смотрите также Тоня Матвиенко поздравила дочь с 7-летием: как прошло празднование в Британии

Новый look беременной Светланы Тарабаровой

Звезда поделилась новой фотографией, которую сделала в атмосферной локации. Тарабарова предстала перед камерой в черном атласном платье на тонких бретелях. Такой наряд хорошо подчеркнул ее немалый беременный животик. Сверху надела бежевую кофту, которую не застегивала. Волосы Светлана уложила ровно, а на лице сделала макияж с чёрными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах.

Хочу все-таки начать свой дневник третьей беременности. Знаю, многие девушки-мамы здесь у меня есть, поэтому эта тема будет положительным моментом. Жизнь продолжается и мы должны все это пройти! А рядом с вами и мне веселее, легче, ведь моменты разные,

– написала Светлана под фото.



Светлана Тарабарова в черном платье / Фото из инстаграмма певицы

Напомним, недавно Светлана показывала фото из еще одной атмосферной съемки. Тарабарова предстала перед камерой в красивом костюме коричневого цвета, состоявшего из брюк и рубашки, которую исполнительница надела на обнаженное тело и не застегивала.