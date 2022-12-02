Вагітна Світлана Тарабарова показала знімок УЗД на теплих сімейних фото

Під час повномасштабної війни Світлана Тарабарова завагітніла втретє. Днями вона дізналася стать малюка і влаштувала з цього приводу сімейну фотосесію. Співачка навіть показала знімок УЗД.

Про свою третю вагітність Світлана Тарабарова оголосила на початку листопада. Вона вже знає, кого носить під серцем – хлопчика чи дівчинку, однак ділитися цим у соцмережах не поспішає. Єдине, що показала артистка пів мільйонній аудиторії, – сімейні фото зі знімком УЗД.

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Фото вагітної Світлани Тарабарова з сім'єю та знімком УЗД

Теплу зимову фотосесію Світлана Тарабарова влаштувала просто на підлозі в кухні. Вона одягла сім'ю у total black – сина Івана у вишиванку з білим орнаментом, доньку Марію у коротку сукню, а сама обрала вишуканий аутфіт з широкими рукавами та глибоким декольте. Усі вони буквально сіли на шию батьку Олексію, а він тримав у руках той самий знімок УЗД.

Життя триває. Досі повірити не можу, що нас буде так багато,

– прокоментувала Світлана Тарабарова.

Світлана Тарабарова з дітьми і чоловіком / Фото з інстаграму співачки

Світлана Тарабарова з дітьми і чоловіком / Фото з інстаграму співачки

Світлана Тарабарова з дітьми і чоловіком / Фото з інстаграму співачки

Однак третя вагітність Світлани Тарабарової дуже непроста. В інтерв'ю 24 каналу вона ділилася, що через війну стикнулася з такою кризою, в якій не була навіть за часів карантину. Розважальний бізнес помер, реклама потерпає, концерти її лише благодійні, тож зірка вирішила продати будинок у селі Дмитрівка, в який переїхала два роки тому в кредит. "Повернемося в Київ. Думаю, це місто вже скучило за нашою родиною", – коментувала нам Тарабарова.

Ба більше, співачка постійно на нервах, бо її батьки і сестра в Херсоні. Вони пережили окупацію, а тепер відмовляються їхати до неї під Київ, сидять під обстрілами.