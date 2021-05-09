Вагітна Меган Маркл з'явилася на публіці: перша поява після скандального інтерв'ю

Подружжя принца Гаррі та Меган Маркл долучилося до благодійного концерту Vax Live на підтримку глобальної вакцинації. Якщо онук Єлизавети ІІ виступив на заході з промовою, то його дружина записала відеозвернення з дому.

Довгоочікувана трансляція благодійного концерту Global Citizen Vax Live відбулася 8 годин тому. До неї ввійшло відеозвернення Меган Маркл, яка через вагітність не з'явилася на зйомках на стадіоні SoFi в Лос-Анджелесі. Вона вперше після скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі вийшла на зв'язок. Відео зняли на задньому дворі маєтку королівського подружжя в Санта-Барбарі.

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Меган Маркл наголосила, як вважливо приділяти увагу здоров'ю, безпеці та успіху всього світу, а особливо – "жінкам, які непропорційно постраждали від пандемії".

Ми з чоловіком дуже раді, що скоро у нас з'явиться донька. Коли ми думаємо про неї, ми думаємо про всіх молодих жінок і дівчаток по всьому світу, які потребують можливостей і підтримки, щоб вести нас вперед,

– висловилася знаменитість.

Образ Меган Маркл

Для запису відео на останніх термінах вагітності вона обрала яскраву коралову сукню-сорочку з квітковим принтом. Це вбрання від знаменитого преміального бренду Carolina Herrera. Навіть сукня вільного крою підкреслила великий живіт Меган Маркл на останніх термінах вагітності.

Елегантний образ дружина принца Гаррі довершила розкішними золотими аксесуарами – кулоном від Awe Inspired, сережки, браслет і годинник від найвідомішого ювелірного дому Франції Cartier. Довге волосся Меган Маркл вклала у вишукану зачіску та зробила макіяж з акцентом на очі, виділивши їх темними тінями.

Додамо, на концерті Global Citizen Vax Live на підтримку глобальної вакцинації принц Гаррі виступив з емоційною промовою. Його появу порівняли з виступом рок-зірки, адже ім'я королівського нащадка висвітлили на екрані гігантськими літерами, а публіка вітала його бурхливими оплесками.