Нове фото артистки сколихнуло мережу. На ньому смілива MamaRika зображена без одягу та білизни, з довгим плащем на плечі. Вона ефектно засвітила чималий вагітний животик і нові апетитні форми.

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Волосся співачка зібрала у вишуканий низький пучок. Оголені груди та інші інтимні місця вона прикрила руками. Світлина дуже сексуальна, адже у кадр потрапило навіть татуювання зірки на сідницях. Однак вона виглядала жіночно, а не вульгарно.

"Хочу подякувати своєму тілу за витримку, за те, що всі 9 місяців у дискомфорті, зараз навіть у болі. І при цьому воно абсолютно прекрасне зі всіма нерівностями, розтяжками, зайвими кілограмами. Зовсім скоро воно дасть нове життя світові", – натхненно написала MamaRika.

MamaRika повністю оголена / Фото з інстаграму співачки

Шанувальники оцінили відверте фото MamaRika майже 40 тисячами лайків і сотнями захопливих коментарів: