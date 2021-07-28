Новое фото артистки всколыхнуло сеть. На нем смелая MamaRika изображена без одежды и белья, с длинным плащом на плечи. Она эффектно засветила немалый беременный животик и новые аппетитные формы.

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Волосы певица собрала в изысканный низкий пучок. Обнаженную грудь и прочие интимные места она прикрыла руками. Фотография очень сексуальная, ведь в кадр попала даже татуировка звезды на ягодицах. Однако она выглядела женственно, а не вульгарно.

"Хочу поблагодарить свое тело за выдержку, за то, что все 9 месяцев в дискомфорте, сейчас даже в боли. И при этом оно абсолютно прекрасное со всеми неровностями, растяжками, лишними килограммами. Совсем скоро оно даст новую жизнь миру", – вдохновенно написала MamaRika.

MamaRika полностью обнаженная / Фото из инстаграма певицы

Поклонники оценили откровенное фото MamaRika почти 40 тысячами лайков и сотнями восторженных комментариев: