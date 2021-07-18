Успішна українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) зовсім скоро стане мамою вперше. Однак зірка не припиняє публікувати відверті фото на особистій сторінці. Новий знімок набрав понад 30 тисяч вподобань та безліч коментарів.

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MamaRika показала еротичне фото

Виконавиця позувала перед камерою із заплющеними очима та легкою усмішкою. Чорно-білий колір фото додавав особливої атмосфери. Позаду MamaRika сидів її чоловік, Сергій Середа. Він ніжно обіймав кохану зі спини.

Співачка постала майже повністю оголеною, засвітивши розкішне тіло. Вона лише прикрила спину та вагітний животик тренчем. Пишні груди її чоловік прикрив рукою.

MamaRika вклала волосся ніжними локонами, зібравши частину волосся ззаду. На обличчі вона зробила легкий макіяж з акцентом на очах.



MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграму зірки

У підписі до фото зірка написала про свої роздуми щодо імені сина, який скоро з'явиться на світ.

"Ця тема підіймається на високих тонах у нас в сім’ї вже довгий час, і все безрезультатно… В Сергія одні варіанти, в мене другі – бабусі, дідусі, то взагалі окрема тема. Просто нам здається це дуже важливо для карми нашого карапуза, адже як назвеш – так і буде, згідні? Ім‘я мужчини має бути сильним, нести конкретний посил, давати впевненість у собі", – написала MamaRika.