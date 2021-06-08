Вагітна MamaRika зачарувала новим фото в обіймах чоловіка

Відома українська співачка MamaRika разом з чоловіком Сергієм Середою очікує народження первістка. Днями зірка опублікувала нову світлину з коханим та підкорила мережу ніжністю.

Відома українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) очікує народження первістка. Зірка у соціальних мережах показує як зворушливі фото, так і розповідає про період вагітності у його не найкращих барвах.

До слова MamaRika оголила вагітний животик: чуттєве фото з чоловіком

Нове фото MamaRika з чоловіком

Днями артистка оприлюднила нову світлину на сторінці в інстаграмі. MamaRika та Сергій Середа позували перед камерою на траві у чуттєвих обіймах. Подружжя постало у вбраннях схожих відтінків, тому їхні образи нагадували парні. Це робило знімок ще більш особливим.

Гуморист та майбутній батько для зйомки обрав молочне худі та коричневу куртку. Натомість MamaRika приміряла шоколадну сукню та довгий тренч.

Співачка розпустила барвисте волосся та вклала його елегантними локонами, а на обличчі зробила макіяж. Вона нафарбувала повіки нюдовими тінями та підкреслила губи пудровою помадою.



MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграму зірки

Зірка запропонувала фоловерам написати романтичні варіанти підпису до кадру. Прихильники поділилися думками в коментарях: