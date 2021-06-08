Известная украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) ожидает рождения первенца. Звезда в социальных сетях показывает как трогательные фото, так и рассказывает о периоде беременности в его лучших красках.
К слову MamaRika обнажила беременный животик: чувственное фото с мужем
Новое фото MamaRika с мужем
На днях артистка опубликовала новую фотографию на странице в инстаграме. MamaRika и Сергей Середа позировали перед камерой на траве в чувственных объятиях. Супруги были в нарядах похожих оттенков, поэтому их образы напоминали парные. Это делало снимок еще более особенным.
Юморист и будущий отец для съемки выбрал молочное худи и коричневую куртку. Зато MamaRika примерила шоколадное платье и длинный тренч.
Певица распустила цветные волосы и уложила их элегантными локонами, а на лице сделала макияж. Она накрасила веки нюдовимы тенями и подчеркнула губы пудровой помадой.
MamaRika с супругом / Фото из инстаграма звезды
Звезда предложила фолловерам написать романтические варианты подписи к кадру. Сторонники поделились мыслями в комментариях:
- "Ты все, что мне нужно";
- "В ожидании чуда";
- "Когда есть и любовь, и вера, и надежда";
- "Нежность";
- "Счастье там, где мы";
- "Любовь в моменте";
- "В твоих объятиях время замирает".