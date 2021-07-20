Вагітна MamaRika прогулялась узбережжям Дніпра: фото ніжного образу у бузковій сукні

Популярна українська співачка MamaRika зачарувала шанувальників новими фото з Києва. Зірка прогулялась набережною та продемонструвала ніжний аутфіт.

Успішна українська співачка MamaRika готується до того, що вже зовсім скоро стане мамою. Вона намагається залишатися активною: прогулюватися містом, плавати в басейні. Новими світлинами співачка ділиться на особистій сторінці.

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Образ MamaRika

Днями зірка показала фото з прогулянки узбережжям Дніпра. Вона позувала перед камерою босоніж, у довгій бузковій сукні з розрізами по боках. Незважаючи на повітряний фасон вбрання, не залишився непомітним округлий животик артистки.

MamaRika доповнила стильний повсякденний образ золотистими сережками-кільцями та різнобарвним намистом. Вона зібрала волосся у високий хвіст зверху. Виконавиця не наносила на обличчя макіяж, а тому похизувалась натуральною красою.



MamaRika / Фото з інстаграму зірки



MamaRika / Фото з інстаграму зірки

Нагадаємо, нещодавно MamaRika госпіталізували. Причину перебування в лікарні вона так і не розповіла, однак згодом співачку відпустили.

Зараз зірка перебуває приблизно на 36 тижні вагітності. Вона з чоловіком тимчасово переїхала до Києва, оскільки майбутня матуся хоче народжувати у приватному пологовому будинку. Після появи сина на світ сім'я повернеться до Одеси.