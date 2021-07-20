Успешная украинская певица MamaRika готовится к тому, что уже совсем скоро станет мамой. Она старается оставаться активной: прогуливаться по городу, плавать в бассейне. Новыми фотографиями певица делится на личной странице.

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Образ MamaRika

На днях звезда показала фото с прогулки по побережью Днепра. Она позировала перед камерой босиком, в длинном сиреневом платье с разрезами по бокам. Несмотря на воздушный фасон наряда, не остался незаметным округлый животик артистки.

MamaRika дополнила стильный повседневный образ золотистыми серьгами-кольцами и разноцветными бусами. Она собрала волосы в высокий хвост сверху. Исполнительница не наносила на лицо макияж, а потому похвасталась натуральной красотой.



MamaRika / Фото из инстаграма звезды



MamaRika / Фото из инстаграма звезды

Напомним, недавно MamaRika госпитализировали. Причину пребывания в больнице она так и не рассказала, однако впоследствии певицу отпустили.

Сейчас звезда находится примерно на 36 неделе беременности. Она с мужем временно переехала в Киев, поскольку будущая мама хочет рожать в частном роддоме. После появления сына на свет семья вернется в Одессу.