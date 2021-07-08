Вагітна MamaRika потрапила у лікарню

Популярна співачка MamaRika, яка перебуває на 35-му тижні вагітності, потрапила у лікарню. Зірка не вдавалася у подробиці госпіталізації, проте поділилася, що вона перебуває в стаціонарі, щоб не зашкодити малюку.

MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) поділилася сумною новиною на особистій сторінці в інстаграмі. Їй доводиться бути без коханого, що неабияк засмучує.

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Вагітна MamaRika в лікарні Майбутня матуся поділилася, що її залишили в стаціонарі. Вона вирішила не вдаватися у подробиці, бо все одно не весело перебувати та. Щоб не нашкодити малюку, дівчину госпіталізували. Однак причину перебування в клініці Анастасія так і не розсекретила. Зірка зізналася, що не знає, скільки часу проведе у стаціонарі. Пізніше пообіцяла розповісти свої враження від державної лікарні, проте наразі не все так погано, як їй здавалося. В артистки розпочався 35-ий тиждень вагітності, проте відзначати особливий день вона вимушена на лікарняному ліжку, а не вдома з чоловіком. Прикро, що 35-ий тиждень я святкую в лікарні. У пологовий будинок Сергія не пускають, бо такі правила. І в палаті я сама. Тільки я і крапельниця,

– розповіла MamaRika. Сергій Середа всіляко підтримує кохану. Щоб трішки розвеселити її, він привіз у лікарню фрукти. Співачка не приховує, що дуже сумує за чоловіком.

І хоч зараз я страшенно роздратована і не можу прийняти той факт, що все іде не по плану. Хоч роздратувала тебе і всіх навколо, але ненавиджу всі ці дурні правила і рамки! Шкода, що тебе не можна замаскувати під породіллю і покласти поруч зі мною,

– написала MamaRika.

Додамо, нещодавно артистка розсекретила стать малюка. Подружжя чекає на народження хлопчика. Зірка зізналася, що вона та чоловік дізналися про це ще після першої УЗД.