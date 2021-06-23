Відома українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) опублікувала нові відверті фото на особистій сторінці. Зірка має сексуальний та звабливий вигляд попри вагітність, а кожна нова світлина розбурхує мережу.

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Фото MamaRika в басейні

Після переїзду співачки до Одеси разом з чоловіком, подружжя має можливість насолоджуватися сонячними ваннами біля розкішного будинку та плавати у басейні.

Днями MamaRika опублікувала нові фото з відпочинку. Вона щиро усміхалась перед камерою, позуючи на надувному колі у вигляді рожевого фламінго. Сама артистка приміряла ліловий купальник. Він вдало підкреслював вагітний животик та пишні груди.

MamaRika доповнила грайливий образ сріблястими сережками-кільцями. Волосся вона зібрала у два акуратних пучки, випустивши локони спереду. На обличчі зірка зробила ніжний макіяж. Вона нафарбувала очі тінями та підкреслила губи рожевою помадою.



MamaRika / Фото з інстаграму MamaRika

Артистка зізналась, що трохи хвилюється перед зустріччю з малюком. Зараз вона перебуває на 33 тижні вагітності: "Як все пройде? Чи я зможу? Яким буде маля? Стільки питань в голові". Та прихильники підтримують MamaRika та роблять їй компліменти у коментарях: