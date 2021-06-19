Для літнього релаксу MamaRika обрала стильний суцільний купальник в рубчик. Артистка, яка обожнює яскраві кольори, зробила ставку на салатовий, котрий опинився в тренді цього літа. 

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Купальник не тільки підкреслив великий животик майбутньої матусі, а й дозволив показати пишні груди завдяки глибокому декольте. Пляжний образ MamaRika довершила окулярами в тон до вбрання, а волосся зібрала у високий пучок.  

Співачка виглядала досить звабливо, про що свідчать понад 26 тисяч лайків. Однак вона сама помічає в собі безліч недоліків. Зокрема целюліт, за який вона дорікнула собі публічно. 

Така, як є. З целюлькою, кругленька і трошки дурненька. Піймала сонця буквально на 5 хвилин, і вже хеппі,
– підписала артистка. 

MamaRika в купальнику з декольте

MamaRika в купальнику з декольте / Фото з інстаграму співачки

MamaRika в купальнику з декольте

MamaRika в купальнику з декольте / Фото з інстаграму співачки

MamaRika в купальнику з декольте

MamaRika в купальнику з декольте / Фото з інстаграму співачки

На відміну від MamaRika, сотні фанів не помічають недоліків її фігури. Вони засипають зірку компліментами та зізнаються, що вагітність їй пасує: 

  • "Яка ж ти! Тобі дуже личить вагітність";
  • "Всі фото розкішні";
  • "Найкрасивіші фото, від них віддає енергією життя";
  • "Яке щастя чекати на дитинку, а целюліт – це не проблема". 