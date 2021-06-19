Для літнього релаксу MamaRika обрала стильний суцільний купальник в рубчик. Артистка, яка обожнює яскраві кольори, зробила ставку на салатовий, котрий опинився в тренді цього літа.
До теми Вагітна MamaRika одягнула об'ємну мінісукню: фото чарівного образу
Купальник не тільки підкреслив великий животик майбутньої матусі, а й дозволив показати пишні груди завдяки глибокому декольте. Пляжний образ MamaRika довершила окулярами в тон до вбрання, а волосся зібрала у високий пучок.
Співачка виглядала досить звабливо, про що свідчать понад 26 тисяч лайків. Однак вона сама помічає в собі безліч недоліків. Зокрема целюліт, за який вона дорікнула собі публічно.
Така, як є. З целюлькою, кругленька і трошки дурненька. Піймала сонця буквально на 5 хвилин, і вже хеппі,
– підписала артистка.
MamaRika в купальнику з декольте / Фото з інстаграму співачки
MamaRika в купальнику з декольте / Фото з інстаграму співачки
MamaRika в купальнику з декольте / Фото з інстаграму співачки
На відміну від MamaRika, сотні фанів не помічають недоліків її фігури. Вони засипають зірку компліментами та зізнаються, що вагітність їй пасує:
- "Яка ж ти! Тобі дуже личить вагітність";
- "Всі фото розкішні";
- "Найкрасивіші фото, від них віддає енергією життя";
- "Яке щастя чекати на дитинку, а целюліт – це не проблема".