Известная украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) опубликовала новые откровенные фото на личной странице. У звезды сексуальный и обольстительный вид несмотря на беременность, а каждая новая фотография будоражит сеть.

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Фото MamaRika в бассейне

После переезда певицы в Одессу вместе с мужем, супруги имеют возможность наслаждаться солнечными ваннами возле роскошного дома и плавать в бассейне.

На днях MamaRika опубликовала новые фото с отдыха. Она искренне улыбалась перед камерой, позируя на надувном круге в виде розового фламинго. Сама артистка примерила лиловый купальник. Он удачно подчеркивал беременный животик и пышную грудь.

MamaRika дополнила игривый образ серебристыми серьгами-кольцами. Волосы она собрала в два аккуратных пучка, выпустив локоны спереди. На лице звезда сделала нежный макияж. Она накрасила глаза тенями и подчеркнула губы розовой помадой.


MamaRika / Фото из инстаграма MamaRika

Артистка призналась, что немного волнуется перед встречей с малышом. Сейчас она находится на 33 неделе беременности: "как все пройдет? Смогу ли я? Каким будет малыш? Столько вопросов в голове". И поклонники поддерживают MamaRika и делают ей комплименты в комментариях:

  • "Очень красиво, и вы очень хороши. Животик вам подходит";
  • "Красавица! Пусть все будет хорошо";
  • "Это будет самый счастливый миг твоей жизни – первый взгляд на своего ребенка";
  • "Вы очень красивая, беременность вам подходит";
  • "Великолепная";
  • "Хорошая".