Для летнего релакса MamaRika выбрала стильный сплошной купальник в рубчик. Артистка, которая обожает яркие цвета, сделала ставку на салатовый, который оказался в тренде этим летом.

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Купальник не только подчеркнул большой животик будущей мамы, но и позволил показать пышную грудь благодаря глубокому декольте. Пляжный образ MamaRika довершила очками в тон к наряду, а волосы собрала в высокий пучок.

Певица выглядела соблазнительно, о чем свидетельствуют более 26 тысяч лайков. Однако она сама замечает в себе множество недостатков. В частности целлюлит, за который она упрекнула себя публично.

Такая, как есть. С целюлькой, кругленькая и немножко дурочка. Поймала солнца буквально на 5 минут, и уже хэппи,

– подписала артистка.



MamaRika в купальнике с декольте / Фото из инстаграма певицы



MamaRika в купальнике с декольте / Фото из инстаграма певицы

MamaRika в купальнике с декольте / Фото из инстаграма певицы

В отличие от MamaRika, сотни фанов не замечают недостатков ее фигуры. Они засыпают звезду комплиментами и признаются, что беременность ей к лицу: