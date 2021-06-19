Для летнего релакса MamaRika выбрала стильный сплошной купальник в рубчик. Артистка, которая обожает яркие цвета, сделала ставку на салатовый, который оказался в тренде этим летом.
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Купальник не только подчеркнул большой животик будущей мамы, но и позволил показать пышную грудь благодаря глубокому декольте. Пляжный образ MamaRika довершила очками в тон к наряду, а волосы собрала в высокий пучок.
Певица выглядела соблазнительно, о чем свидетельствуют более 26 тысяч лайков. Однако она сама замечает в себе множество недостатков. В частности целлюлит, за который она упрекнула себя публично.
Такая, как есть. С целюлькой, кругленькая и немножко дурочка. Поймала солнца буквально на 5 минут, и уже хэппи,
– подписала артистка.
MamaRika в купальнике с декольте / Фото из инстаграма певицы
MamaRika в купальнике с декольте / Фото из инстаграма певицы
MamaRika в купальнике с декольте / Фото из инстаграма певицы
В отличие от MamaRika, сотни фанов не замечают недостатков ее фигуры. Они засыпают звезду комплиментами и признаются, что беременность ей к лицу:
- "Какая же ты! Тебе очень идет беременность";
- "Все фото роскошные";
- "Самые красивые фото, от них отдает энергией жизни";
- "Какое счастье ждать ребенка, а целлюлит – это не проблема".