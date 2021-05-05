Вагітна Катя Осадча зачарувала ніжним образом у Туреччині: фото в рожевому костюмі

Українська телеведуча Катя Осадча зачарувала ніжним образом на узбережжі Середземного моря. Вагітна зірка насолоджується не лише особливим станом, а й відпочинком, на якому постає перед камерами у красивих аутфітах. Для однієї з прогулянок вона обрала костюм рожевого кольору.

Саме в Туреччині Катя розсекретила, що разом із чоловіком Юрієм Горбуновим чекає на народження другої спільної дитини. На особистій сторінці в інстаграмі ведуча публікує фото, на яких вже не приховує свого животика.

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Образ Каті Осадчої в Туреччині

Для прогулянки стародавнім місцем Катя обрала легке літнє вбрання. Вона постала перед камерою на тлі неймовірно красивої природи у лляному костюмі, який складався з сорочки та шортів. Поєднала look з білими кросівками.

Волосся Осадча зібрала у пучок ззаду, який зав'язала яскравою гумкою, а на обличчя не наносила косметику. На відпочинку Катя, як завжди, демонструє натуральну вроду. Стильний літній ауфіт знаменитість доповнила сонцезахисними окулярами й намистом.

Тут колись була Греція – стародавнє місто Лоріма. Від нього залишилася тільки фортеця. Тепер звідси до Греції дві години морем, але через обмеження, поки що вона далі, ніж хотілось би,

– прокоментувала фото Катя.



Літній look Каті Осадчої / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Літній look Каті Осадчої / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Літній look Каті Осадчої / Фото з інстаграму Каті Осадчої

У коментарях прихильники вагітної знаменитості засипають її компліментами. Також вони наголошують на красі світлин.