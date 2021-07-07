6 июля в мире отмечали Международный день поцелуев. По этому случаю Юрий Горбунов опубликовал в сети фото с женой, которую нежно целовал.
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Новое фото Осадчей и Горбунова
Судя по геолокации, супруги сфотографировались в Киеве. Вероятно, это было в каком-то заведении, куда знаменитости пришли пообедать. Беременная Катя Осадчая позировала, облокотившись на любимого. Она изображена на снимке в наряде трендового зеленого цвета с опущенными рукавами.
Среди аксессуаров образ ведущей дополняли цветные бусы, браслеты, серьги и солнцезащитные очки. Волосы звезда собрала сзади, а на лицо не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту.
Юрий Горбунов нежно целовал любимую в голову. Он на фото изображен в солнцезащитных очках и белой футболке.
С Днем поцелуев! Целуйте друг друга в любое время! Поцелуи вдохновляют и окрыляют!
– написал ведущий под фото.
Влюбленные Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото из инстаграма Юрия Горбунова
В комментариях под этой заметкой подписчики Горбунова уже засыпали парой комплиментов.
- "Прекрасная пара! Счастья вам и вашим деткам!"
- ""Две идеальные половинки одного целого".
- "Великолепное фото!"