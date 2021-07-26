Вагітна Ешлі Грем повністю оголилася посеред поля: фото 18+

Пишнотіла модель Ешлі Грем вдруге вагітна. Знаменитість влаштувала атмосферну фотосесію посеред поля, на якій повністю оголилася. Нове гаряче фото зірки вже розлетілося мережею.

Нещодавно Ешлі приголомшила шанувальників новиною про другу вагітність. Минулого року вона вперше стала мамою і тепер готується до народження другого малюка. Навіть в особливому стані модель не припиняє позувати в еротичних фотосесіях.

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Нове гаряче фото Ешлі Грем

Днями пишнотіла красуня поширила світлину, на якій зображена повністю оголеною. Атмосферний знімок Грем зробила у похмуру погоду посеред поля й на тлі лісу. Це додало кадрові особливої магії.

Оголені груди зірка прикрила руками, обійнявши себе. Волосся вона розпустила й забрала назад, а на обличчі зробила красивий макіяж. Вуха Ешлі прикрашали вишукані сережки.



Оголена Ешлі Грем посеред поля / Фото з інстаграму Ешлі Грем

Цей знімок схожий на той, яким зірка оголосила про другу вагітність. Тоді Ешлі позувала на тлі краєвиду в тумані. Інтимні місця оголеного тіла дівчина прикривала білосніжною сорочкою, а рукою притримувала вагітний животик.