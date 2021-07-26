Беременная Эшли Грэм полностью обнажилась посреди поля: фото 18+

Пышнотелая модель Эшли Грэм во второй раз беременна. Знаменитость устроила атмосферную фотосессию посреди поля, на котором полностью обнажилась. Новое горячее фото звезды уже разлетелось по сети.

Недавно Эшли ошеломила поклонников новостью о второй беременности. В прошлом году она впервые стала мамой и теперь готовится к рождению второго малыша. Даже в особом состоянии модель не прекращает позировать в эротических фотосессиях.

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Новое горячее фото Эшли Грэм

На днях пышнотелая красавица запостила фотографию, на которой предстала полностью обнаженной. Атмосферный снимок Грэм сделала в пасмурную погоду посреди поля и на фоне леса. Это придало кадру особую магию.

Обнаженную грудь звезда прикрыла руками, обняв себя. Волосы она распустила и убрала назад, а на лице сделала красивый макияж. Уши Эшли украшали изысканные серьги.

Обнаженная Эшли Грэм посреди поля / Фото из инстаграма Эшли Грэм

Этот снимок похож на тот, которым звезда объявила о второй беременности. Тогда Эшли позировала на фоне пейзажа в тумане. Интимные места обнаженного тела девушка прикрывала белой рубашкой, а рукой придерживала беременный животик.