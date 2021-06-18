Один з вирішальних матчів відбувся 17 червня на "Національ Арені" у Бухаресті – Україна змогла обіграти Північну Македонію з рахунком 2:1. Поки дружини та кохані футболістів збірної підтримували їх з України та інших країн світу, Влада Седан перебувала на стадіоні.

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Патріотичний образ Влади Седан

Для чергового "виходу" на трибуни дівчина обрала розкішний образ – вишиту мінісукню жовтого кольору з блакитними вишитими квітами. На її голові був синьо-жовтий віночок з квітів, а волосся заплетене у дві кіски. Її образ завершували коричневі черевики-ковбойки, прикраси на руках та синьо-жовтий прапор на щоці. Поруч з нею лежав синьо-жовтий прапор.



Влада Седан (Щеглова) у Бухаресті / Фото з інстаграму блогерки

На знімках усміхнена Влада Седан обіймала свій округлий живіт – зовсім скоро дівчина народить від півзахисника Олександра Зінченка дитину. Наразі ж вони "вдвох" підтримують свого чоловіка та батька, а той присвячує їм свої голи.

"З перемогою, країно", – підписала фото Влада Седан після матчу.



Вагітна Влада Седан підтримує Олександра Зінченка / Фото з інстаграму блогерки

Реакція Зінченка

На фото коханої вже відреагував Зінченко, залишивши у коментарях "емоджі" у формі облич "з сердечками в очах". Захопливий коментар залишила сторінка Української асоціації футболу. Інші теж залишили свої враження від фото, серед них було чимало іноземців:

"Неймовірна!";

"Яка красуня";

"Як вам личить!";

"Ну така вже красива";

"Милість України";

"Вау, вау, вау!";

"Ви, як завжди, неперевершена!";

"Красива на весь світ!"

Зазначимо, що кілька днів тому Влада Седан демонструвала ще один, не менш красивий та патріотичний образ.