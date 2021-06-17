17 червня у Бухаресті відбулася визначна гра України проти Північної Македонії. Матч пройшов непросто та з напруженою атмосферою в другому таймі. Однак збірна України змогла здобути перемогу з рахунком 2:1.

Важливо З віночками та прапорами: фанатки вболівають за збірну України – промовисті фото

Перед грою чимало дружин та дівчат українських футболістів опублікували зворушливі світлини з підтримкою коханих та всієї збірної. Showbiz 24 пропонує переглянути яскраву фотодобірку.

Кохані футболістів підтримують збірну

Дружина Андрія Шевченка

Дружина головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка модель Крістен Пазік оприлюднила фото з чотирма синами на тлі прапора. Всі хлопці та сама Крістен одягнені у форму збірної. Дружина Шевченка також нафарбувала прапор України на щоках.



Дружина Шевченка з синами / Фото з інстаграму тренера

Дружина Андрія П'ятова

Юлія П'ятова, дружина воротаря збірної України, також поділилась миловидним знімком. Вона показала 4 дітей від футболіста разом з їхніми друзями у жовто-синій формі.

Дружина Сергія Кривцова

Юлія Кривцова показала чарівне фото сина та доньок у формі, які тримають футболку захисника збірної. Світлина підкорила мережу.

Дружина Артема Бєсєдіна

Дружина нападника Радмила Карафєтова привітала збірну України з перемогою. Вона пильно спостерігала за матчем.



Дружина Артема з сином / Фото з інстаграм-сторіз

Дружина Тараса Степаненка

Маргарита Степаненко також привітала Україну з перемогою. На фото вона була одягнена у футболку від форми та блакитні шорти.

Дружина Андрія Ярмоленка

Інна Ярмоленко опублікувала фото чоловіка, який став найкращим гравцем матчу Україна – Північна Македонія. "Моя зірка, завжди в тебе вірю", – написала вона.

Дружина Руслана Маліновського

Роксана також дивилась матч разом з донькою.



Дружина та донька Маліновського підтримують батька / Фото з інстаграм-сторіз

Дружина Євгена Макаренка

Тетяна підтримувала чоловіка та дивилась матч разом із сином. Хлопчик вболівав за збірну: "Україна, вперед!".



Син Євгена Макаренка підтримує батька / Фото з інстаграм-сторіз