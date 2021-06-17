17 червня у Бухаресті відбулася визначна гра України проти Північної Македонії. Матч пройшов непросто та з напруженою атмосферою в другому таймі. Однак збірна України змогла здобути перемогу з рахунком 2:1.
Важливо З віночками та прапорами: фанатки вболівають за збірну України – промовисті фото
Перед грою чимало дружин та дівчат українських футболістів опублікували зворушливі світлини з підтримкою коханих та всієї збірної. Showbiz 24 пропонує переглянути яскраву фотодобірку.
Кохані футболістів підтримують збірну
Дружина Андрія Шевченка
Дружина головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка модель Крістен Пазік оприлюднила фото з чотирма синами на тлі прапора. Всі хлопці та сама Крістен одягнені у форму збірної. Дружина Шевченка також нафарбувала прапор України на щоках.
Дружина Шевченка з синами / Фото з інстаграму тренера
Дружина Андрія П'ятова
Юлія П'ятова, дружина воротаря збірної України, також поділилась миловидним знімком. Вона показала 4 дітей від футболіста разом з їхніми друзями у жовто-синій формі.
Дружина Сергія Кривцова
Юлія Кривцова показала чарівне фото сина та доньок у формі, які тримають футболку захисника збірної. Світлина підкорила мережу.
Дружина Артема Бєсєдіна
Дружина нападника Радмила Карафєтова привітала збірну України з перемогою. Вона пильно спостерігала за матчем.
Дружина Артема з сином / Фото з інстаграм-сторіз
Дружина Тараса Степаненка
Маргарита Степаненко також привітала Україну з перемогою. На фото вона була одягнена у футболку від форми та блакитні шорти.
Дружина Андрія Ярмоленка
Інна Ярмоленко опублікувала фото чоловіка, який став найкращим гравцем матчу Україна – Північна Македонія. "Моя зірка, завжди в тебе вірю", – написала вона.
Дружина Руслана Маліновського
Роксана також дивилась матч разом з донькою.
Дружина та донька Маліновського підтримують батька / Фото з інстаграм-сторіз
Дружина Євгена Макаренка
Тетяна підтримувала чоловіка та дивилась матч разом із сином. Хлопчик вболівав за збірну: "Україна, вперед!".
Син Євгена Макаренка підтримує батька / Фото з інстаграм-сторіз