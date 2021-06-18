Один из решающих матчей состоялся 17 июня на "Националь Арене" в Бухаресте Украина смогла обыграть Северную Македонию со счетом 2:1. Пока жены и возлюбленные футболистов сборной поддерживали их из Украины и других стран мира, Влада Седан находилась на стадионе.
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Патриотический образ Влады Седан
Для очередного "выхода" на трибуны девушка выбрала роскошный образ вышитое мини-платье желтого цвета с голубыми вышитыми цветами. На ее голове был сине-желтый венчик из цветов, а волосы заплетены в две косички. Ее образ завершали коричневые ботинки-ковбойка, украшения на руках и сине-желтый флаг на щеке. Рядом с ней лежал сине-желтый флаг.
Влада Седан (Щеглова) в Бухаресте / Фото из инстаграма блогерши
На снимках улыбающаяся Влада Седан обнимала свой округлый живот – совсем скоро девушка родит от полузащитника Александра Зинченко ребенка. Сейчас же они "вдвоем" поддерживают своего мужа и отца, а тот посвящает им свои голы.
"С победой, страна", – подписала фото Влада Седан после матча.
Беременная Влада Седан поддерживает Александра Зинченко / Фото из инстаграма блогерши
Реакция Зинченко
На фото возлюбленной уже отреагировал Зинченко, оставив в комментариях "эмоджи" в форме лиц "с сердечками в глазах". Увлекательный комментарий оставила страница украинской Ассоциации футбола. Другие тоже оставили свои впечатления от фото, среди них было немало иностранцев:
- "Невероятная!";
- "Какая красавица";
- "Как вам идет!";
- "Ну такая уж красивая";
- "Милость Украины";
- "Вау, вау, вау!";
- "Вы, как всегда, непревзойденная!";
- "Красивая на весь мир!"
Отметим, что несколько дней назад Влада Седан демонстрировали еще один, не менее красивый и патриотический образ.