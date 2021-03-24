Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова нещодавно повідомила, що йде в декрет. Вона відправилась на відпочинок у Єгипет, тож тепер ділиться яскравими фото.

Подружжя відомого українського артиста Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової очікують народження первістка. Зараз співак займається концертами та туром, натомість його дружина відпочиває в Єгипті.

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Нове фото Катерини Реп'яхової з Єгипту

Дружина знаменитості раніше повідомляла, що пішла в декрет заради здоров'я сина. Також вона вирішила відправитися у Єгипет, але цього разу не з чоловіком, а з мамою.

Катерина Реп'яхова поділилась гарним фото з теплої та сонячної країни. Вона позувала перед камерою на тлі високої пальми. Дружина Павліка обрала стильний та легкий образ. Вона постала у повітряній різнобарвній сукні довжини максі. Фасон злегка підкреслював вагітний живіт дівчини.

Катерина розпустила біляве волосся та випрямила його. Вона не наносила на обличчя макіяж, похизувавшись натуральною вродою. Також Реп'яхова зізналась, що це фото вона зовсім не обробляла, адже краса Єгипту зачаровує і без фільтрів чи ретуші.



Катерина Реп'яхова в Єгипті / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової

Шанувальники завжди засипають Катерину Реп'яхову компліментами: