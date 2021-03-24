Беременная жена Виктора Павлика показала новое яркое фото из Египта
Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова недавно сообщила, что уходит в декрет. Она отправилась на отдых в Египет, и теперь делится яркими фото.
Источник:инстаграм Екатерины Репяховой
Известный украинский артист Виктор Павлик и Екатерина Репяхова ожидают рождения первенца. Сейчас певец занимается концертами и туром, а его жена отдыхает в Египте.
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Новое фото Екатерины Репяховои из Египта
Жена знаменитости ранее сообщала, что ушла в декрет ради здоровья сына. Также она решила отправиться в Египет, но на этот раз не с мужем, а с мамой.
Екатерина Репяхова поделилась хорошим фото из теплой и солнечной страны. Она позировала перед камерой на фоне высокой пальмы. Жена Павлика выбрала стильный и легкий образ. Она появилась в воздушном разноцветном платье длины макси. Фасон слегка подчеркивал беременный живот девушки.
Екатерина распустила светлые волосы и выпрямила их. Она не наносила на лицо макияж, похваставшись натуральной красотой. Также Репяхова призналась, что это фото она совсем не обрабатывала, так как красота Египта очаровывает и без фильтров или ретуши.
Екатерина Репяхова в Египте / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой
Поклонники всегда засыпают Екатерину Репяхову комплиментами:
- Так рада, что вам хорошо;
- Нереальная! Пусть все всегда будет хорошо;
- Фото очень хорошее;
- Очень красиво;
- Красавица;
- Фото наполнено весной и счастьем, всего вам наилучшего.
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