Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова недавно сообщила, что уходит в декрет. Она отправилась на отдых в Египет, и теперь делится яркими фото.

Известный украинский артист Виктор Павлик и Екатерина Репяхова ожидают рождения первенца. Сейчас певец занимается концертами и туром, а его жена отдыхает в Египте.

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Новое фото Екатерины Репяховои из Египта

Жена знаменитости ранее сообщала, что ушла в декрет ради здоровья сына. Также она решила отправиться в Египет, но на этот раз не с мужем, а с мамой.

Екатерина Репяхова поделилась хорошим фото из теплой и солнечной страны. Она позировала перед камерой на фоне высокой пальмы. Жена Павлика выбрала стильный и легкий образ. Она появилась в воздушном разноцветном платье длины макси. Фасон слегка подчеркивал беременный живот девушки.

Екатерина распустила светлые волосы и выпрямила их. Она не наносила на лицо макияж, похваставшись натуральной красотой. Также Репяхова призналась, что это фото она совсем не обрабатывала, так как красота Египта очаровывает и без фильтров или ретуши.

Екатерина Репяхова в Египте / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой

Поклонники всегда засыпают Екатерину Репяхову комплиментами: