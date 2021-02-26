Вперше за кордоном, – вагітна дружина Віктора Павліка поділилась ніжним фото з Єгипту

Нещодавно стало відомо, що український музикант Віктор Павлік та його дружина Катерина Реп'яхова відправились в теплі краї. Вагітна дружина співака зізналась, що подружжя прибуло в теплий Єгипет.

Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік відправилися в сонячний Єгипет на відпочинок. Про це вагітна дружина українського музиканта повідомила в інстаграмі.

Цікаво Григорій Решетник вперше показав обличчя сина: чуттєве фото

Віктор Павлік з вагітною дружиною в Єгипті

Катерина Реп'яхова поділилась милим фото з чоловіком. Подружжя позувало на тлі басейну та гарних пальм. Вони мило усміхались на камеру, адже нарешті відправилось на довгоочікуваний відпочинок.

Дружина співака позувала перед об'єктивом у блакитній кофтинці в горошок з рюшами та білих широких шортах, що вдало підкреслювали її вагітний животик. Вбрання Катерина поєднала із легким взуттям.

Літній образ дівчина доповнила темним браслетом на руці, золотистим ланцюжком на шиї з підвісками і круглими окулярами. Вона зібрала волосся у високий пучок й продемонструвала натуральну красу без макіяжу. Віктор Павлік позував біля дружини в синьому вбранні.

Під світлиною Катерина Реп'яхова поділилась, що вперше побувала в Єгипті, так само, як і музикант. Також вона додала, що сподівається провести медовий місяць у Європі.

Скільки ще нам належить зробити вперше разом. Життя дивне, багатогранне і в ньому можливо все,

– написала Катерина Реп'яхова.



Віктор Павлік з дружиною / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової

В коментарях шанувальники поділились враженнями від фото: