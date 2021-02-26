Український телеведучий Григорій Решетник вперше показав обличчя сина. Він позував у фотосесії для журналу "Отдохни" разом з дружиною Христиною та сином Олександром.

Відомий український телеведучий Григорій Решетник до цього часу приховував обличчя сина. Він вперше показав малюка на обкладинці журналу "Отдохни".

До слова Юрій Горбунов зізнався, чому насправді приховує обличчя сина

Григорій Решетник показав обличчя сина

Шоумен знявся для обкладинки одного з номерів журналу. Він позував з дружиною Христиною. Разом подружжя тримало на руках 3-місячного синочка Олександра й уперше обернуло його лицем до об'єктива. На зворушливому фото помітно, що маленький син телеведучого вже уважно вивчає світ.

Уся сім'я перед камерою позувала у білому вбранні. Олександра вдягнули в стильну сорочку з синім комірцем. Христина Решетник постала в ніжній блузці з мереживом. Вона розпустила волосся та зробила макіяж з акцентом на губах. Григорій Решетник також обрав класичну сорочку.

Знайомтеся ближче! Наш Олександр,

– підписав фото телеведучий.



Григорій Решетник з дружиною та сином Олександром / Фото з інстаграму Григорія Решетника

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