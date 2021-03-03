Вагітна дівчина Макса Михайлюка показала стильний образ: фото

Зірка "Холостяка-10" Макс Михайлюк очікує первістка разом із дівчиною, моделлю Дашею Хлистун. Вона поділилась новим фото, де продемонструвала вагітний животик у пальто.

Дівчина "Холостяка" Максима Михайлюка активно веде соцмережі після того, як повідомила про свою вагітність. Вона часто публікує нові фото й хизується образами, що чудово підходять вагітним.

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Нова світлина Даші Хлистун

Українська модель зробила кадр перед дзеркалом у ліфті. Вона позувала перед камерою в пудровому хутряному пальті з великими яскравими ґудзиками. Вбрання вдало підкреслило вагітний живіт. Ніжний аутфіт Даша Хлистун доповнила тонким сріблястим браслетом на руці.

Дівчина Максима Михайлюка розпустила волосся та вклала його легкими хвильками. На обличчі вона зробила розкішний макіяж. Модель підкреслила очі фіолетовими тінями та чорними стрілками, а губи нафарбувала рожевою помадою.

Варто зазначити, що схожий look Даша Хлистун продемонструвала раніше під час прогулянки.



Даша Хлистун / Фото з інстаграму Даші Хлистун

Шанувальників підкорило нове фото дівчини. Допис прокоментувала й Христина Решетник, дружина українського телеведучого.